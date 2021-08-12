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Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne?

Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne? Afgan düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye akını tartışmaları da beraberinde getirdi. Sınır bölgelerinden gelen görüntüler kamuoyunda da oldukça fazla konuşuldu. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye yönelmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Türkiye yol geçen hanı değildir.' dedi. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedenlerinden bahsetti. Peki Afganistanlılar Türkiye'ye neden geliyor?

1 Saat Önce
2021-08-12 18:31:08
Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne?

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Afganlar neden Türkiye'ye geliyor? Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedeni ne? Afgan düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye akını tartışmaları da beraberinde getirdi. Sınır bölgelerinden gelen görüntüler kamuoyunda da oldukça fazla konuşuldu. Afgan göçmenlerin Türkiye'ye yönelmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye yol geçen hanı değildir." dedi. Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geliş nedenlerinden bahsetti. Peki Afganistanlılar Türkiye'ye neden geliyor?

Türkiye son yıllarda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor. 4 milyona yakın suriyeli ile birlikte son günlerde Afganistan'dan gelen Afgan göçmenler ülkemize giriş yaptı. Sayıları tam olarak bilinmeyen Afgan göçmenlerin durumu büyük tartışmalara neden oldu. Sınır bölgelerinden kaçak yolla geçerek ülkemize giren Afgan göçmenlerin neden Türkiye'ye geldiği vatandaşlar tarfından merak ediliyor.

Peki Afganlar neden Türkiye'ye geliyor?

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin Afgan göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollardan girmesini değerlendirdi. Özellikle genç ve erkek Afganlar'ın gelmesini iki temel sebebe dayandıran Ramin, "Sebeplerden biri ekonomik, İran'a Pakistan'a da gidiyorlar. Yaz sezonunda taımda çalışıyorlar kışın geri dönüyorlar. İkinci sebep Afganistan'da aileler durum stabil olana kadar onların gitmesini istiyor yoksa Taliban onların savaşmasını istiyor" dedi.

Erdoğan: Türkiye yol geçen hanı değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyon kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan Afgan göçmenlerle ilgili de şu açıklamaları yaptı: "Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde, sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil."

Kılıçdaroğlu: Afgan sığınmacı seli devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Afgan göçüne ilşkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konusuna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli devam ediyor ve yeni gelişmeler yaşanıyor. Bilginize arz ederim sevgili halkım... ABD Afganistan'da kendisine hizmet etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19 bin Afgan'ı ve aile üyelerini (toplamda 53 bin kişi) ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan gençler. Erdoğan son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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