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Afganistan'a insani yardım taşıyan 'İyilik Treni' Ankara'dan yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

1 Saat Önce
2022-01-27 13:40:56
Afganistan'a insani yardım taşıyan 'İyilik Treni' Ankara'dan yola çıktı

"İyilik Treni"nin seferi dolayısıyla Tarihi Ankara Garı 1. Peron'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

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Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün mazlumların ve iyiliğe muhtaç olan herkesin yanında bulunduğunu söyledi.

Dost ve kardeş ülke Afganistan halkının da yanında olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, "2 trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. 4 bin 168 kilometre yol kat edecek. İran, Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak." dedi.

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Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars hattından sonra güney hat olarak tabir edilen İstanbul-Tahran-İslamabad trenlerinin de çalışmaya başladığını anımsatarak, trenin 16 günde bu koridor üzerinden gideceğini dile getirdi.

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"Oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız"

İçişleri Bakanı Soylu da Afganistan'da 12,9 milyon çocuğun soğuk hava şartlarında yardıma muhtaç olduğuna dikkat çekerek, iyilik medeniyetinin evlatları olmaktan büyük bir onur duyduklarını kaydetti.

Dünyanın dört bir yanında zor durumdaki insanların yardımına koşan ve insanlığın yanında olmayı seçen Türkiye'nin, Afganistan halkının her zaman yanında olacağını ifade eden Soylu, "Biz tesadüfi bir coğrafyada yaşıyor değiliz. Biz yalnız bir millet de değiliz. Tarihimiz var, kültürümüz var, inancımız var, inancımızın ve değerlerimizin öğrettikleri ve emrettikleri var. Bizim onlardan sarfınazar etmemiz ve bu coğrafyada huzurumuzu sadece bu coğrafyaya ait düşünmemiz belki de yapacağımız en büyük gafletlerden birisidir." dedi.

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Türk milletinin Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet olmadığını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Dünya sadece 2022 yılından müteşekkil değildir. Bizden sonra yüzyıllar yaşanacaktır. Nasıl ecdadımız bize büyük bir asalet emanet etmişse, dünyanın her noktasına yardımı emanet etmişse, kardeşliğin nasıl olacağını emanet etmişse aynısını devam ettirmekte sorumluyuz ve mükellefiz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Son 4 yıldır dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz, milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız. Bunu hep beraber devam ettirmeliyiz ve oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız."

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TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve orta koridor üzerinden Çin'e, Rusya'ya kadar giden trenlerin, artık İran ve Türkmenistan üzerinden Pakistan'a, Afganistan'a kadar ulaşmaya başladığını anlattı.

Yardım treninin Türkiye'den sonra İran, Türkmenistan ve Afganistan parkurlarında 4 bin 168 kilometre yol kat edeceğini belirten Pezük, "TCDD taşımacılık ailesi olarak bu organizasyonun içinde olmaktan, Afgan kardeşlerimize destek olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Demiryolunun bölge ülkeleri arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye devam edeceğiz. 'İyilik Treni'miz bunun en somut örneğini oluşturmaktadır." diye konuştu.

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Yardım treni

"İyilik Treni", AFAD koordinasyonunda bir araya gelen Türk Kızılay ile Türkiye Diyanet Vakfı, İHH, Deniz Feneri, Beşir Derneği, Hayrat Yardım Derneği, Sadakataşı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Yedi Başak Derneği, ANDA Derneği ve Umuda Koşanlar Derneğinin Afganistan halkı için hazırladığı gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemesinden oluşan 750 ton yardımı taşıyor. Trenin 46 vagonu bulunuyor. .

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