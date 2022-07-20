Afetin maliyeti 4,2 milyar lira!

2021 Yılında Batı Karadeniz’de son zamanların en büyük felaketinin ardından 27 Haziran’da tekrardan sel meydana geldi. Bakan Soylu sel bölgesine ziyarette bulunarak; Şu ana kadar yapılan hesaplamalar çerçevesinde afetin maliyetinin 4,2 milyar lirayı bulduğunu belirtti.

BAKAN SOYLU BATI KARADENİZ'DE

27-29 Haziran'da meteorolojiden aşırı yağış uyarısı verilen Batı Karadeniz'de sel meydana geldi. Meydana gelen selde iki kişi kayıp, birçok ev, dükkân, iş yerleri, köprü ve yollar zarar gördü. Bununla birlikteİç İşleri Bakanı Süleyman Soylu sel bölgelerindeki zararı değerlendirmek üzere Batı Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'daki incelemelerinin ardından Bartın'a hareket etti. Bartın Valiliğinde düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Soylu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sel bölgesinde 8 bin 193 personelin görev aldığını anlatan Bakan Süleyman Soylu, hasar tespit çalışmalarının sürdüğüne değindi.

Bakan Soylu sel felaketinin bilançosunun 4,2 milyar TL olduğunu açıklayarak;

"İl Özel İdaresi uhdesinde olan 566 kilometrelik yol bu Batı Karadeniz afetinde hasarlanmış. Yaklaşık 80 köprü, 391 menfez var. Şu ana kadar 1080 konut, 516 iş yeri ve 35 araçta zarar tespiti oluştu ama hala hasar ve zarar tespitlerimiz devam etmektedir. Çünkü tarım hasarları da var. Tarım hasarlarının ortalama yüzde 65-70 civarında bölümünü tespit edebildik. Bu selin şu ana kadar yaptığımız hesaplamalar çerçevesindeki maliyeti 4,2 milyar. Yine önemli maliyetle karşılaştığımızı burada ifade etmek isterim. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın kendi bütçelerinde oluşturduğu çalışmalar bunun dışında. Onun için toplam hasar 4,2 milyar liralık, bunun biraz daha artabileceğini değerlendirebiliyoruz."dedi.

"AFETZEDELERE TOPLAMDA 56 MİLYON 863 BİN LİRA NAKİT"

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, sel nedeniyle 2 bin 786 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıkık veya yıkılması gerekenler, ağır hasarlı olanların dışında, oturanların hemen hemen hepsi yerlerine tekrar döndü diyebiliriz. Gerek yıkık gerekse ağır hasarlı, acil olarak nitelendirdiğimiz konutlara elbette dönebilmek mümkün değil. Onlarla ilgili diğer safahatlar gerçekleşecektir."ifadesine yer verdi. Ayrıca

bölge genelinde çalışmalara katılan personel sayısı ve araçlara ilişkin bilgilerde bulunarak, afetzedelere toplamda 56 milyon 863 bin lira nakit gönderildiğine değindi. .