DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Oğlunun Tokyo'daki boks maçını heyecandan izleyemedi
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ekuban'a talip oldu!
'Türkali-4' sondajı başladı
Emniyet'ten 'alev püskürten drone' açıklaması
ABD'den 'siber saldırı' açıklaması: ''Arkasında Rus internet korsanları var''
Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz nereli, kaç yaşında?
Ticaret Bakanı Muş: Rusya ile ticareti geliştirmek istiyoruz
Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz madalyasını aldı
Bruce Lee nasıl öldü? Bruce Lee'nin trajik ölümü
AB'den Türkiye'ye 'yardıma hazırız' mesajı
Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?
Belçika'da tedbirler gevşetildi
Konya'da aynı aileden 7 kişi öldürülmüştü: 10 kişi gözaltına alındı
Milli Okçu Mete Gazoz'dan Tokyo 2020’de altın madalya
Hüseyin Avni Coş kimdir? Hüseyin Avni Coş nereli kaç yaşında? Ölüm nedeni nedir?

TIMETURK / GENEL / Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?

Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?

Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilanı ne demek? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberleri içimizi yakmaya devam ediyor. Bir çok yerleşim yerini de etkileyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin de olması yürekleri daha da yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan son olarak yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi ilan edilen bölgelerde vatandaşlara ne gibi destek sağlanıyor?

1 Saat Önce
2021-07-31 10:44:37
Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilanı ne demek? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberleri içimizi yakmaya devam ediyor. Bir çok yerleşim yerini de etkileyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin de olması yürekleri daha da yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan son olarak yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi ilan edilen bölgelerde vatandaşlara ne gibi destek sağlanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgeleri ile ilgili çok önemli bir karar geldi. Erdoğan Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de yangından zarar gören vatandaşlara desek sağlanacağını açıklamıştı.

TOKİ EVLERİ TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında yangından zarar görenlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile birlikte evleri süratle yapıp sahiplerine teslim edecektir.

AFET BÖLGESİ NEDİR?

Yangın gölgeleri afet bölgesi ilan edildi. Peki afe bölgesi ne demek? Afet gölgesi olunca ne oluyor? Afet Kanunu, deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara devletçe yer tahsisi yapılmasını sağlayan yasadır. Doğal veya insan kaynaklı etkenler sonucunda tehlike arz eden yerler “afet bölgesi” olarak adlandırılmakla beraber, afet bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucunda kayıp yaşayan vatandaşların ihtiyaçları devlet bütçesi dahilinde ve Afet Kanunu çerçevesinde karşılanıyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Afet bölgesi ilanı ile yardımlar vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşır. Vatandaşların ihtiyaçları Afet Kanunu çerçevesinde karşılanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş