Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur?

Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilanı ne demek? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberleri içimizi yakmaya devam ediyor. Bir çok yerleşim yerini de etkileyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin de olması yürekleri daha da yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan son olarak yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi ilan edilen bölgelerde vatandaşlara ne gibi destek sağlanıyor?

Afet Bölgesi nedir? Afet Bölgesi ilanı ne demek? Afet Bölgesi ilan edilince ne olur? Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangınları haberleri içimizi yakmaya devam ediyor. Bir çok yerleşim yerini de etkileyen orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin de olması yürekleri daha da yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yangından zarar gören vatandaşlara her türlü desteğin sağlanacağını açıklamıştı. Erdoğan son olarak yangın bölgelerinin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Peki afet bölgesi ilan edilen bölgelerde vatandaşlara ne gibi destek sağlanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın bölgeleri ile ilgili çok önemli bir karar geldi. Erdoğan Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de yangından zarar gören vatandaşlara desek sağlanacağını açıklamıştı.

TOKİ EVLERİ TESLİM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında yangından zarar görenlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: Sel felaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız TOKİ ile birlikte evleri süratle yapıp sahiplerine teslim edecektir.

AFET BÖLGESİ NEDİR?

Yangın gölgeleri afet bölgesi ilan edildi. Peki afe bölgesi ne demek? Afet gölgesi olunca ne oluyor? Afet Kanunu, deprem, sel, toprak kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ gibi afetlerde zarar gören vatandaşlara devletçe yer tahsisi yapılmasını sağlayan yasadır. Doğal veya insan kaynaklı etkenler sonucunda tehlike arz eden yerler “afet bölgesi” olarak adlandırılmakla beraber, afet bölgelerinde yaşanabilecek herhangi bir afet sonucunda kayıp yaşayan vatandaşların ihtiyaçları devlet bütçesi dahilinde ve Afet Kanunu çerçevesinde karşılanıyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Afet bölgesi ilanı ile yardımlar vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşır. Vatandaşların ihtiyaçları Afet Kanunu çerçevesinde karşılanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.