Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Türkiye bir yandan yangınlarla bir yandan da sel felaketlerini yaşadı. Yaşanan felaketlerden sonra bölgeler afet bölgesi ilan edildi. Batı Karadeniz'i vuran selde özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır kayıplar verildi. Afet sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'gördüğüm en ağır sel felaketi' dedi.

Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Türkiye bir yandan yangınlarla bir yandan da sel felaketlerini yaşadı. Yaşanan felaketlerden sonra bölgeler afet bölgesi ilan edildi. Batı Karadeniz'i vuran selde özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ağır kayıplar verildi. Afet sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "gördüğüm en ağır sel felaketi" dedi.

Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek." diye konuştu. Bölgede altyapı hasarlarının çok olduğuna işaret eden Soylu, "Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşundan hem buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve bütün bu suyun çekilebilmesi için iş makineleri, aynı zamanda da vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılaması için birçok destek buraya akıyor." diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?

Ülkemiz son zamanlarda küresel ısınmanın da etkisiyle bir çok doğal afet yaşadı. Doğal afetlerden sonra zara rgören bölgeler afet bölgesi ilan edilebiliyor. Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu bölgede yaşanan krizi daha kolay atlatmak ve doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor. Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar çeşitli desteklerden faydalanabiliyorlar.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde karşılaşılabilecek şeyler ise şunlardır:

Afet bölgesi ilan edilen yerde yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.

Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.