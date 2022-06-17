Afara neden yok? Afara final mi yaptı?

Kanal D ekranlarında her Cuma akşamı seyirciyle buluşan Afara programının 17 Haziran Cuma günü yayın akışında olmaması dikkat çekti. İzleyiciler, Afara bitti mi? Program final mi yaptı? Afara neden yok? Gibi sorular merak konusu oldu Peki, Afara neden yayın akışında yer almadı? İşte yanıtı…