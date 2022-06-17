Afara neden yok? Afara final mi yaptı?
Kanal D ekranlarında her Cuma akşamı seyirciyle buluşan Afara programının 17 Haziran Cuma günü yayın akışında olmaması dikkat çekti. İzleyiciler, Afara bitti mi? Program final mi yaptı? Afara neden yok? Gibi sorular merak konusu oldu Peki, Afara neden yayın akışında yer almadı? İşte yanıtı…
2022-06-17 21:27:15
Cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan talk show programı Afara, 17 Haziran'da yayın akışında yer almamıştı. İzleyiciler arama motorlarından Afara final yaptı mı? Sorularına cevap aramaya başladı.
Poll Yapım'ın Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği Afara, 15 Nisan 2022'de yayına başladı. Oyuncu Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı talk show programı her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Afara bitti mi?
Afara programı geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak yayına ara vermişti. Sezon finali yapan program bu haftaki yayın akışında yer almadı. 9. bölümde sezon finaline çıkan programın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
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