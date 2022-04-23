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Afara ne demek? TDK'ya göre Afara kelimesinin anlamı nedir?

Kanal D ekranında Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen Afara adlı program geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Afara'nın ne anlama geldiği sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Afara ne demek?

25 Dakika Önce
2022-04-23 17:53:18
Afara ne demek? TDK'ya göre Afara kelimesinin anlamı nedir?

Kanal D ekranlarında başlayacak olan Afara programı arabesk bir müzikaldir. Uğur Aslan, güçlü bir orkestra eşliğinde sunucu olarak ekranlarda yerini alıyor. Oyunculuğu kadar müziğiyle de gündemde olan Uğur Aslan, sunuculuğunu yaptığı Afara programının adı hakkında araştırmalar yapılıyor. Uğur Aslan, programa adını verdiği kelimenin anlamını açıkladı. Programı izleyip bu açıklamayı kaçıranlar ya da bu akşam ilk kez izleyecek olanlar, Afara ne demek ve ne anlama geliyor sorusuna yanıt arıyor.

AFARA NE DEMEK? UĞUR ASLAN AÇIKLADI

Afar, son hasat demektir. Yarışmanın ev sahibi Uğur Aslan Afara, Amik ovasında üç pamuk hasadı yapıldığını, yapılan son hasada ise Afara adının verildiğini ve çıkan son hasadın çalışanlara verildiğini çalışanların elde ettikleri hasadı kiminin sattığını kiminin ise yorgan yastık yaptığını ifade eden Uğur Aslan Afara'nın kendi lakabı olduğunu 9 kardeşli bir ailenin son çocuğu olduğu için kendisine son hasat anlamında Afara denildiğini ifade etti.

Afara ne demek?

Afara kelimesinin 3 anlamı;

1.Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamı taşımaktadır.

2.Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü anlamı taşımaktadır.

3.Tütün tozu, ufalanmış tütün anlamıda taşımaktadır. .

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