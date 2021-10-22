AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır?

AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır? Afet Farkındalık Eğitimi ile afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken tedbirler ve uygulamalar öğrenilebilir. Ülkemiz bir çok afetin yaşanabileceği coğrafyada yer alıyor. Vatandaşların afetlere karşı nasıl davranacaklarını bilmesi de büyük önem taşıyor. Afet Farkındalık Eğitimine katılarak ücretsiz sertifikaya sahip olabilirsiniz...