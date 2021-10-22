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TIMETURK / GENEL / AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır?

AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır?

AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır? Afet Farkındalık Eğitimi ile afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken tedbirler ve uygulamalar öğrenilebilir. Ülkemiz bir çok afetin yaşanabileceği coğrafyada yer alıyor. Vatandaşların afetlere karşı nasıl davranacaklarını bilmesi de büyük önem taşıyor. Afet Farkındalık Eğitimine katılarak ücretsiz sertifikaya sahip olabilirsiniz...

2 Saat Önce
2021-10-22 15:01:33
AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz Afet Farkındalık Eğitimi sertifikası nasıl alınır?
AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır? AFAD ücretsiz sertifika şartları neler? Afet Farkındalık Eğitimi ile afet öncesinde ve sonrasında yapılması gereken tedbirler ve uygulamalar öğrenilebilir. Ülkemiz bir çok afetin yaşanabileceği coğrafyada yer alıyor. Vatandaşların afetlere karşı nasıl davranacaklarını bilmesi de büyük önem taşıyor. Afet Farkındalık Eğitimine katılarak ücretsiz sertifikaya sahip olabilirsiniz...
AFAD ücretsiz sertifikası nasıl alınır?
Aşağıda size sunulan Afet Farkındalık Eğitimi Videosunu izledikten sonra ad, soyad ve e-posta adresinizi paylaştığınızda, Afet Farkındalık Eğitimi katılım belgesi hazırlanacak ve belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir.

İlginiz için teşekkür ediyoruz.

Form doldurma adresi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3cK3pi_2Z75F1wYWZSoREZii-T-nXVXeWJU8kghRg9Rldw/viewform

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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