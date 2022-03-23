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AFAD personeline toplu taşıma ücretsiz

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen personeli, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

45 Dakika Önce
2022-03-23 11:06:38
AFAD personeline toplu taşıma ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilen personellere, 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilme imkanı getirildi.

Cumhurbaşkanı kararına göre, 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme uyarınca AFAD'ın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama- kurtarma faaliyetlerinde görev alan resmi üniformalı; arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama- kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama- kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. .

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