AFAD personeli ücretsiz ulaşım 2022 | AFAD çalışanlarına otobüs, metro, ücretsiz mi? AFAD şehirlerarası otobüs ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan kararda AFAD taşra teşkilatında istihdam edilen personel 2023 sonuna kadar toplu taşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde istihdam edilen vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AFAD personeli ücretsiz ulaşım 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımalanan karara göre AFAD taşra teşikalatı personelleri 2023 sonuna kadar kentlerdeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

AFAD çalışanlarına otobüs, metro, ücretsiz mi?

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilen, arama kurtarma hizmetlerinde gören alan resmi üniformalı, arama ve kurtarma teknisyeni, afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik personeli ile il afet ve acil durum arama ve kurtarma ekibi personeli, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 31/12/2023 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecekler.

AFAD Personeli şehirlararası otobüs ücretsiz mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda AFAD taşra teşkilatı personelinin belediyeler ve belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetlerini 2023 yılına kadar ücretsiz kulalancağını belirtiyor.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. .