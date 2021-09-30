AFAD lise mezunu personel alımı 2021 | AFAD bünyesine 1749 personel alımı yapılacağı açıklandı. AFAD'ın personel ilanına başvurmak isteyenler AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? AFAD lise mezunu personel alımında KPSS şartı var mı? sorusuna yanıt arıyor. AFAD personel alımı genel şartlarını açıkladı.

AFAD lise mezunu personel alımı 2021 | AFAD bünyesine 1749 personel alımı yapılacağı açıklandı. AFAD'ın personel ilanına başvurmak isteyenler AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? AFAD lise mezunu personel alımında KPSS şartı var mı? sorusuna yanıt arıyor. AFAD personel alımı genel şartlarını açıkladı.

AFAD'tan iş arayanları sevindiren personel alımı ilanı yayınlandı. AFAD bünyesine çeşitli kadrolarda görevlendirlmek üzere 1749 personel alımı yapılacak. AFAD peersonel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar başvuların nereden ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? AFAD lise mezunu personel alımında KPSS şartı var mı?

AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

AFAD 2021 yılında 1749 personel alımı yapacak. Çeşitli illerde ve çeşitli kadrolarda yapılacak alımlara ilişkin başvuların ne zaman ve nasıl yapılacağı henüz belli değil. İlerleyen günlerde AFAD personel alımı başvurularının nasıl yapılacağı netleşecek.

AFAD lise mezunu personel alımında KPSS şartı var mı?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

AFAD hangi branştan kaç personel alacak?

AFAD değişik kadrolarda 1749 personel alımı yapacak. İşte alımı yapılacak personeller;

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni, alımı olmak üzere toplamda 1749 personel alımı yapılacak.

AFAD başvuru şartları neler?

AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.