AFAD personel alımı 2021 başvurusu | AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

AFAD personel alımı 2021 başvurusu | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 1749 personel ve işçi alımı yapacağını açıklamıştı. İş arayan ve işini değiştirmek isteyen binlerce kişi AFAD personel ilanına başvurmak istiyor. AFAD personel ilanına başvurmak isteyenler AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD lise mezunu personel alımı başvuru şartları ve detayları...

AFAD personel alımı 2021 başvurusu | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sözleşmeli 1749 personel ve işçi alımı yapacağını açıklamıştı. İş arayan ve işini değiştirmek isteyen binlerce kişi AFAD personel ilanına başvurmak istiyor. AFAD personel ilanına başvurmak isteyenler AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD lise mezunu personel alımı başvuru şartları ve detayları...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş arayanları sevindirecek ilanı duyurdu. AFAD çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacak. Personel alımı ilanına başvurmak isteyen adaylar AFAD personel alımı başvurusu başladı mı? AFAD personel ve işçi alımı ne zaman başlayacak? gibi sorulara yanıt arıyor.

AFAD personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 1749 personel alımına dair henüz başvuru tarihini paylaşmadı. Ancak kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AFAD personel alımı 2021 başvurusu

FAD personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden www.afad.gov.tr'den yapılacak. AFAD personel alımı ilanına başvurmak isteyenler kurumun duyurularını yakından takip etmelidir.

AFAD hangi pozisyonlarda personel alımı yapacak?

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

AFAD başvuru şartları neler?

* AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

* Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

AFAD açılımı nedir?

AFAD'ın açılımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'dır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.