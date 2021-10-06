AFAD işçi ve personel alımı 2021 | AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD işçi alımı ne zaman başlayacak?

AFAD işçi ve personel alımı 2021 | İş arayanlar ve işini değiştirmek isteyenler AFAD'ın 1749 personel alımı ilanına başvurmak istiyor. AFAD değişik pozisyonlarda 1749 personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. AFAD personel alımı ilanına başvurmak isteyenler son günlerde AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD işçi alımı ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. AFAD alınacak personellerin en az lise mezunu olacağını da belitti. Lise mezunu AFAD personel alımı başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?

AFAD işçi ve personel alımı 2021 | İş arayanlar ve işini değiştirmek isteyenler AFAD'ın 1749 personel alımı ilanına başvurmak istiyor. AFAD değişik pozisyonlarda 1749 personel ve işçi alımı yapacağını açıkladı. AFAD personel alımı ilanına başvurmak isteyenler son günlerde AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD işçi alımı ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. AFAD alınacak personellerin en az lise mezunu olacağını da belitti. Lise mezunu AFAD personel alımı başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?

İş arayan binlerce kişi AFAD'ın personel alımı yapacağı haberlerine oldukça fazla ilgi gösteriyor. AFAD en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyurudan sonra iş arayanlar AFAD personel ve iş başvurusu nasıl yapılır sorularını sormaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) personel alımına başvuru yapmak isteyenler AFAD işçi ve personel alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılır diye araştırıyor.

AFAD personel alımı başvuruları başladı mı?

AFAD personel alımı başvuruları henüz başlamadı. AFAD personel alımı ilanlarına başvurular kurumun internet sitesinden yapılacak.

AFAD işçi alımı ne zaman başlayacak?

AFAD en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacağını duyurdu. AFAD personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Başvurular kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

AFAD lise mezunu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular, AFAD'ın kendi sitesi www.afad.gov.tr'den yapılacak.

İşte AFAD personel alımı yapılacak kadrolar;

183 Destek Personeli,

61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Avukat,

7 Diğer Sağlık Personeli,

7 Teknisyen,

5 Veteriner Hekim,

61 Sosyal Çalışmacı,

146 Mühendis,

175 Büro Personeli,

1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni,

AFAD başvuru şartları neler?

* AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, gereklidir. Genel Olarak;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

* Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

* Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

AFAD nedir?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.