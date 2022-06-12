Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, vatandaşları uyarmak için milyonlarca cep telefonuna Hayati Uyarı Bildirimi gönderdi. AFAD, ülke genelinde hava koşulları nedeniyle karşılaşılabilecek herhangi bir sel veya heyelan durumunda 112'nin aranması gerektiğini bildirdi. Peki, 'AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Hayati Uyarı Bildirimi neden gelir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

AFAD, tüm telefonlara sesli uyarı gönderdi: "Ülkemizde devam eden meteorolojik koşullar nedeniyle karşılaştığınız sel, heyelan gibi acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız." Bu uyarı karşısında tedirgin olan vatandaşlar arama motorlarına akın etti. Peki, AFAD Hayati Uyarı Bildirimi nedir? Hayati Uyarı Bildirimi neden geliyor? Hayati Uyarı Bildirimi nasıl kapatılır İşte sık sorulan soruların cevapları...

Özellikle Ankara'daki sel felaketinin ardından ülkenin büyük bir bölümünden sel haberleri ardı ardına geldi. Ülke genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından milyonlarca vatandaş tedirgin olurken, AFAD'ın cep telefonlarına uyarı mesajı geldi.

AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

AFAD, akıllı telefonlara 'olağanüstü' uyarı mesajı gönderdi. Telefonlarda siren sesiyle gelen bildirim ve titreşimin ardından milyonlarca vatandaş paniğe kapıldı.

Bu uyarı aslında sadece 112 Çağrı Merkezi'ni vatandaşlara hatırlatmak için yapılmıştır. Amaç, vatandaşın bu gibi durumlarda tedirgin olmadan gereğini yapmasıdır.