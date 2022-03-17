AFAD, AKOM ve Valilik'ten İstanbullulara peş peşe uyarı geldi: O güne dikkat

AKOM, AFAD ve valilikten İstanbullulara peş peşe yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre, İstanbul'u terk eden kar yağışı Cumartesi günü yeniden etkisini gösterecek. Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, AKOM, AFAD ve valilikten peş peşe yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre, İstanbul'u terk eden kar yağışı Cumartesi günü yeniden etkisini gösterecek. Bugünden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların kar yağışına dönmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.
CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT
İstanbul'da ise yarından itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini daha da artacağı ve pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde karla mücadele hazırlık toplantısında alınacak önlemler ele alındı.
Yerlikaya, tahminler uyarınca hazırlık yaptıklarını söyledi.
Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri, AFAD, AKOM, İtfaiye, Ulaşım, Enerji ve Kızılay temsilcileri katıldı.
AKOM'DAN UYARI: BAZI BÖLGELERDE 25 SANTİMETREYİ BULACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam itibarıyla etkili olması beklenen soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
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