AFAD, AKOM ve Valilik'ten İstanbullulara peş peşe uyarı geldi: O güne dikkat

AKOM, AFAD ve valilikten İstanbullulara peş peşe yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre, İstanbul'u terk eden kar yağışı Cumartesi günü yeniden etkisini gösterecek. Yarın yağmur şeklinde başlayacak yağışların kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girerken, AKOM, AFAD ve valilikten peş peşe yeni uyarılar geldi. Son tahminlere göre, İstanbul'u terk eden kar yağışı Cumartesi günü yeniden etkisini gösterecek. Bugünden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların kar yağışına dönmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da ise yarından itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Kar yağışlarının cumartesi günü etkisini daha da artacağı ve pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önderliğinde karla mücadele hazırlık toplantısında alınacak önlemler ele alındı.

Yerlikaya, tahminler uyarınca hazırlık yaptıklarını söyledi.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Bölge ve İl Müdürleri, AFAD, AKOM, İtfaiye, Ulaşım, Enerji ve Kızılay temsilcileri katıldı.

AKOM'DAN UYARI: BAZI BÖLGELERDE 25 SANTİMETREYİ BULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşam itibarıyla etkili olması beklenen soğuk hava, kar yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle 9 derece civarında seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 0 dereceye düşeceği öngörülüyor. İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenirken, yarından itibaren kent genelinde başlayacak kar yağışının 19 Mart Cumartesi gecesi itibarıyla yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Kentte, yağışın yoğun olduğu ilçelerde kar kalınlığının 3-7, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15, TEM'in kuzeyindeki bölgelerde ise 15-25 santimetreye ulaşması bekleniyor. Soğuk ve kar yağışlı havanın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor. AFAD VİDEO YAYINLAYARAK UYARDI AFAD sosyal medya hesabından, İstanbul'da beklenen kuvvetli kar yağışı konusunda uyardı. Ayrıca buzlanma ve don olayından korunmak için yapılması gerekilenler paylaşıldı. Yetkililer, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda beklenen kar yağışlarının yarın öğleden itibaren kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, bugün akşam saatlerinden itibaren de Batı Karadeniz'in iç kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinde aralıklarla yoğun kar bekleniyor. Yağışların pazartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI

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