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AFAD 12 kenti uyardı: Sel, dolu ve fırtınaya dikkat

AFAD, 12 ilde beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşları, sel, dolu, fırtına ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

3 Saat Önce
2022-07-01 13:07:57
AFAD 12 kenti uyardı: Sel, dolu ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Adana, Aksaray, Ankara, Bolu, Çankırı, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde ve Sivas'ta şiddetli yağış bekleniyor.

AFAD, sosyal medya hesabından, söz konusu illerde beklenen yoğun yağış nedeniyle uyarı mesajı paylaştı.

AFAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." .

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