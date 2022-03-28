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Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Adnan Oktar suç örgütü davasında yerel mahkemece verilen hükmün usulden bozulmasının ardından tahliye edilen 68 sanıktan 61 hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

6 Dakika Önce
2022-03-28 16:03:43
Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının, Adnan Oktar suç örgütü davasında tahliye edilen 68 sanık hakkında yaptığı ikinci itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince (İstinaf) değerlendirildi.

Başsavcılığın itirazını kısmen kabul eden daire, 1. Ceza Dairesi'nin 61 sanık hakkındaki tahliye kararını kaldırdı.

Daire, bu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 7 sanık hakkındaki itirazın ise reddine karar verdi.

- Bozma kararı ve Başsavcılığın itirazı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 84'ü tutuklu 215 sanık hakkında yerel mahkemece verilen hükmü usulden bozmuştu.

Ceza dairesinin bozma kararıyla 68 sanığın, tutuklulukta geçirdikleri süre ve haklarındaki hükümlerle ilgili bozma nedenleri dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmişti.

Kararda, suç örgütü elebaşı Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Hakan Kurtul, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan, Mert Sucu, Merve Büyükbayrak, Oğuzhan Sevinç, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Ulviye Didem Ürer ve Yeliz Aksoy'un ise tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliyelerin "usul ve yasaya aykırı" olduğunu belirterek, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemişti.

İtirazın reddedilmesinin ardından Başsavcılık, bir üst mahkeme 2. Ceza Dairesine yeniden itirazda bulunmuştu. .

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