Adliye önünde silahlı kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
2022-03-24 17:18:15
İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. .
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