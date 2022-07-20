Adli sicil kaydı sorgulama 2020: Adli sicil kaydı nereden alınır?

Adli sicil kaydı nasıl sorgulanır? Adli sicil kaydı nereden alınır?Halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı herhangi bir kurumda işe girecek olan vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Adli sicil kaydı sildirmeişte detaylar…

Özel, devlet her türlü kurumda bir iş başvurusu yapılırken, kimlikfotokopisi, sağlık belgesi gibi gerekli belgeler istendiği gibi ayrıca adli sicil kaydı da istenmekte. Kurumlar işe alacakları kişinin adli kaydına bakarak işe alırlar. Adli sicil kaydı nedir? Bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. Adli sicil kaydı nereden alınır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ADLİ SİCİL KAYDI NEDİR?

Adli sicil kaydı nedir, kimlere tutulur? Bir iş, eğitim hayatında en çok karşımıza çıkan ve merak edilen konularda adli sicil kaydı, halk dilinde sabıka kaydı olarak bilinmekte. İnsanların işlediği suçların devlet nezdinde tutulduğu suç kaydıdır. Adli sicil kaydına 18 yaşından büyük olanların işlediği suçlar yazılır.

ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMA

Adli sicil kaydımı nasıl sorgulayabilirim?Gerek özek gerek devlet kurumlarından mutlaka adli sicil kaydı istenmektedir. adli sicil kaydını, adli sicil müdürlüklerinden, kaymakamlıklardan, adliyelerden, büyükelçiliklerden ve E-devlet uygulamasından sorgulayabilirsiniz. E-devlet sisteminden sorgulayabilmek için öncelikle E-devlet şifrenizin olması gerekmekte. En yakın PTT şubesinden E-devlet şifresi edinebilirsiniz. Ardından sisteme giril yaparak bu adresten de kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi

ADLİ SİCİL KAYDI NEREDEN ALINIR?

Adli sicil kaydını almak isteyen vatandaşlar nereden nasıl alabileceklerinin yolunu araştırmakta. Adli sicil kaydınız, Adlisicil müdürlüklerinden, kaymakamlıklardan,e-devlet uygulaması sayesinde de internetten adli sicil kaydına ulaşabilirsiniz.

Adli sicil kaydında;

Adli sicil kaydında hapis cezasının ertelenmesi kararı,

Adli para cezası

Kısa süreli hapis cezası

Şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar

Genel veya özel affa ilişkin belgeler yer alır.

Adli sicile kaydedilmeyen belgeler;

İdari para ilişkin kararlar cezasına

Disiplin suçları

Askeri suçlara ilişkin mahkumiyet

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME

Adli sicil kaydı nasıl silinir?Adli sicil kaydında suçu bulunan kişinin, sicilinin temizlenmesi için cezanın infaz edilmesi gerekiyor. Daha sonra silinerek arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydı Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinmektedir. Adli sicil kaydının silinmesini isteyen vatandaşlar Adli Sicil ve İstatistik Müdürlüğüne dilekçe yazarak kayıtlarının silinmesini isteyebilir. Adli sicil kaydı dilekçesi şu şekildedir;

ADLİ SİCİL KAYDI SİLDİRME DİLEKÇESİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No : …………………………………..........………………………..

Adı : ………………………………………………………………….

Soyadı : …………………………………..........………………………..

Ana Adı : …………………………………..........………………………..

Baba Adı : …………………………………..........………………………..

Doğum Yeri : …………………………………..........………………………..

Doğum Tarihi : …………………………………..........………………………..

İletişim bilgileri

Telefon : …………………………………………………………………

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres : …………………………………………………………………

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Not:

Başvuru dilekçesine nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi fotokopisi ile varsa adlî sicil kayıt örneği (elinizde mevcut ise) eklenmesi gerekmektedir. .