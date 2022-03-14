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TIMETURK / GENEL / Adıyaman okullar tatil edildi mi? Adıyaman okullar kapalı mı? Adıyaman eğitime ara mı verildi? Adıyaman yüz yüze eğitim yok mu?

Adıyaman okullar tatil edildi mi? Adıyaman okullar kapalı mı? Adıyaman eğitime ara mı verildi? Adıyaman yüz yüze eğitim yok mu?

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bazı illerde ara verildi. Valilikler birbiri ardına kar tatili ilan etti. Hangi illerde 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil edildi?

2 Saat Önce
2022-03-14 09:59:56
Adıyaman okullar tatil edildi mi? Adıyaman okullar kapalı mı? Adıyaman eğitime ara mı verildi? Adıyaman yüz yüze eğitim yok mu?

Yoğun kar yağışı birçok şehirde etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Adıyaman merkeze bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.. .

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