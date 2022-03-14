Adıyaman'da korkutan deprem

Saat 15:38 civarında Adıyaman'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem kuşağındaki Türkiye'de depremler sürüyor.

Bugün saat 15:38'de Adıyaman'da bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Depremin Adıyaman iline 78 kilometre uzağındaki Çelikhan ilçesinin Daşdamlar köyü yakınında meydana geldiği açıklandı.

Adıyaman'da gerçekleşen deprem, Çelikhan ve diğer ilçelerde hissedilirken çevre illerde de kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre, Adıyaman depremi Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Elazığ gibi yakın illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre de, depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Deprem bilgi sisteminden yapılan paylaşımda ise depremin şiddetinin 4.5 olduğu açıklandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, AA muhabirine, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm Adıyaman'a geçmiş olsun." diye konuştu.

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