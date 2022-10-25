Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitirdi | Kanye West Yahudiler için ne dedi? Kanye West tehdit mi edildi?

Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitirdi. Almanya merkezli spor ürünü markası Adidas ünlü rapçi Kanye West ile ortaklığı bitirmek için adım attı. Kanye West Yahudiler için ne dedi? Kanye West tehdit mi edildi? İşte detaylar...

Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitirdi. Almanya merkezli spor ürünü markası Adidas ünlü rapçi Kanye West ile ortaklığı bitirmek için adım attı. Kanye West Yahudiler için ne dedi? Kanye West tehdit mi edildi? İşte detaylar...

Adidas, Kanye West ile ortaklığını bitirdi

Ünlü şarkıcı Kanye West Yahudi karşıtı açıklamalarda bulunmuş ve Paris modu haftasında “Beyazların Hayatı Önemlidir” yazan bir kıyafet giymişti. Bunun üzerine Adidas yetkilileri ortaklığı bitirmek için harekete geçtiğini duyurdu.

Daha önce GAP ve balencia'da west'in tavırları nedeniyle ortaklıklarını bitirmişti.

Instagram kısıtlaması

Yahudilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Twitter ve Instagram'da hikaye ve sizin hesapları kısıtlandı ve bazı gönderileri kaldırıldı.

Mossad tehdidi

İsrail karşıtı söylemlerde bulunan ünlülere tepki yağarken İsrail İstihbarat Servisi Mossad, West'i tehdit etti. "WhatsApp çalışmadığı için buradaki saha ajanlarımıza özel mesajlar göndermemiz gerekiyor. Dünyadaki tüm etkili insanların antisemitizm hakkında konuşmasını sağlayarak harika bir iş çıkarıyorsunuz. Aynen böyle devam." sözlerinin yer aldığı bir tweet paylaşarak Kanye West'i etiketledi.