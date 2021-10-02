Adet düzensizliklerinden şikayetçiyseniz...

Soğan birçok kişinin kokusunu sevmediği bir sebzedir. Fakat tam bir şifa deposudur! Soğanın iyi gelmediği rahatsızlık neredeyse yoktur. Gelin ondan bir kür hazırlayalım ve adet düzensizliğinize, polikistik over sedromuna, zayıflamanıza yardımcı olsun! İşte mucizevi soğan kürü...



Bilimde allium cepa olarak adlandırılan soğan insan vücudu için inanılmaz bir sebzedir. Zengin vitamin, mineral içeriği sayesinde birçok tıbbi uygulamada da kullanılır. Peki soğanın faydaları neler?

Soğan kanseri önlemede çok başarılıdır. İçerisindeki S-metilsistein ve kuersetin sayesinde kan şekeri seviyesini dengeler. Kersetin maddesi sayesinde iltihaplara şifa olur ve alerjileri önler. İçerisindeki prebiyotiklerle burun tıkanıklığını giderir. Astım ve alerjik rinit gibi solunum hastalarına şifa olur. Göz sağlığına oldukça faydalıdır. Diş çürümelerine sebep olan bakterileri azaltır.

Antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde saçı besler ve erkenden grileşmesinin önüne geçer. Kepekle savaşır ve saça güç kazandırarak kırılmaların önüne geçer. Saçların uzamasını sağlar. Hafıza bozukluğuna iyi gelir ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını en aza indirir. Epilepsi, baş dönmesi, vertigo hastalıklarını tedavi eder. Menopoz semptomlarını hafifletir, ateşi düşürür.

Soğan kürü tarifi

Soğan kürünü hazırlamak için kırmızı, kahverengi veya beyaz soğan kullanabilirsiniz. Diledğiniz bir soğan çeşidini temin ederek işe başlayın. Kabukları soyulmadan kullanılacağı için dezenfekte edilmeleri gerekir. Bu yüzden sirkeli suda bekletmeniz iyi olacaktır.

Tencerenin içine bir adet soğan için bir su bardağı temiz içme suyu koyun ve kaynatın. Soğanları kabuklarıyla beraber dörde bölün ve kaynayan suyun içerisine ilave edin. Soğanlar yumuşayana kadar ocakta kaynatın. Soğanlar yeterince yumuşayınca tencereyi ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz.

Soğan kürü nasıl kullanılmalı?

Evinizde hazırladığınız soğan kürünü ılık bir şekilde sabahları aç karnına bir su bardağı, akşamları da uyumadan önce bir su bardağı için. 15 gün boyunca sabah akşam bu kürü uygulayın. Bu kür sayesinde şikayetleriniz azalacak, daha zinde hissedeceksiniz. Eğer tadı kötü geliyorsa içerisine karanfil de ekleyebilirsiniz. Bu kürü kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Soğan kürü polikistik over sendromunun tedavisine destekçidir. Stresi azaltır, erken menapozu önler, cildi güzelleştirir, balgam söktürür, adetlerin daha düzenli olmasını sağlar ve bağışıklığı güçlendirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.