Adenovirüs nedir? Adenovirüs belirtileri nedir? I Adenovirüs'ten korunmanın yolları nelerdir?

Göz virüsü olarak bilinen Adenovirüs, bahar aylarının yaklaşması ile birlikte en çok aranan hastalıklar arasında kendine yer buluyor. Peki Adenovirüs nedir? Adenovirüs belirtileri nedir? Adenovirüs neden olur? Adenovirüs'ten korunmanın yolları nelerdir? İşte detaylar...

Adenovirüs, göz üstünde saydam bir tabaka oluşturan ve görme bozukluklarına yol açan bir hastalıktır. Adenovirüs enfeksiyonları, kısmen zatürre, mide ve bağırsak problemleri gibi daha ciddi sorunlara ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Belirti taşıyan kişi acilen doktor muayenesine gitmeleri tavsiye edilmektedir. Çokça yaygın ve birçok çeşidi olan Adenovirüsler, çift sarmallı bir DNA genomu içeren bir ikosahedral nükleokapsid içeren orta büyüklükte, zarfsız virüslerdir.

Adenovirüsler aşağıda belirtilen rahatsızlıklara neden olabilmektedir;

• Öksürük, ateş ve burun akıntısı gibi solunum yolu problemleri

• Baş ağrısı

• Boğaz ağrısı

• Göz enfeksiyonları

ADENOVİRÜS NASIL YAYILIR?

Bahsedilen belirtiler 10 güne kadar etkisini göstermektedir. Adenovirüs enfeksiyonu kişiden kişiye hava yoluyla bulaşabilir (örneğin hapşırma veya öksürme). Ayrıca, virüs bulaşmış bir kişiye veya dokunduğu nesnelere dokunmak gibi kişisel temas yoluyla da yayılabilir. Enfekte olan bazı hastalar doktor kararı ile hastaneye yatırılabilmektedir.

ADENOVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

* Sık el yıkama ve hasta çocuğun diğer çocuklarla temasının engellenmesi, adenovirüs enfeksiyonunun yayılımını engeller.

* Çocuktan çocuğa temas ile bulaşmayı sağlayan oyuncak gibi objelerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması gerekir.

* Yüzme havuzlarının uygun şekilde klorlanması ve dezenfekte edilmesi önemlidir. Virüs eline bulaşmış bir kişinin banyoyu kullanması başkasına da bulaştırıcıdır.

* Ellere bulaşan virüsün göz veya ağız ile teması kişiye adenovirüsün bulaşmasına yol açar. 6 ay ve 2 yaş arasındaki kreş çocuklarında bulaş ihtimali daha yüksektir."

* Adenovirüs enfeksiyonlarının çoğu hafif semptomlara neden oluğu için hiç tedavi gerektirmeyebilir.

* Tedaviye ihtiyaç olduğunda, doktorlar semptomları hafifletmek için ilaç önerebilir.

* Hafif enfeksiyonları olan hastalara yatak istirahati, izolasyon, sık el yıkama, ateş düşürücü ilaçlar ve bol sıvı tüketmesi önerilir.

* Konjonktivit için suni gözyaşı damlaları, burun akıntısı ve tıkanıklığı durumunda serum fizyolojik ve dekonjestan ilaçlar önerilebilir. İshali olan çocuğa probiyotik ve çinko desteği vermek uygun olur.

* Yine çocuğun sağlıklı beslenmesine dikkat etmek bağışıklığını güçlendirecektir.

* Yeterli beslenemeyen ve sıvı kaybı oluşan çocuklara serum tedavisi verilebilir. Oluşan şikayetlere yönelik destekleyici tedavi ile sıvı, probiyotik ve beslenme desteği verilebilir.

* Öksürük ve gözdeki enfeksiyon genellikle daha uzun sürer ancak diğer bulgular birkaç günde düzelebilir.

* Komplikasyonlar ise genelde bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda ve küçük bebeklerde görülür. Bu komplikasyonların içinde solunum yetmezliğine yol açabilen zatürre, çoklu organ yetmezliği ve ölüm görülme ihtimali bulunuyor.

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