İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı terör saldırısının ardından Adem Taşkaya'nın paylaştığı bir gönderi oldukça fazla konuşuldu. Zafer Partisi Yöneticisi Adem Taşkaya patlamanın ardından Avukat Jiyan Tosun’u hedef göstererek bir paylaşım yapmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından can güvenliği olmadığını ifade eden Jiyan Tosun geceyi adliyede geçirmiş ve Adem Taşkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya Jiyan Tosun olayı nedir? soruları son zamanlarda gündeki sıcaklığını koruyor. İstiklal Caddsesi'nde gerçekleştirilen alçak terör saldırısının ardından sosyal medyada bilgi kirliliği de bir hayli arttı. Zafer Partisi Yöneticisi Adem Taşkaya ise yaptığı Jiyan Tosun paylaşımı ile herkesi şaşırttı.

Adem Taşkaya kimdir?

Adem Taşkaya Zafer Partisi Yöneticisidir.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olan Adem Taşkaya son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile adından söz ettirdi.

Adem Taşkaya ile Ümit Özdağ'ın tanışıklığı uzun yıllara dayanıyor. Ümit Özdağ Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Adem Taşkaya yardımcılığını yapıyordu.

Adem Taşkaya aslen Trabzonludur.

Adem Taşkaya İyi Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısıdır.

Gündeme dair açıklamaları ve yazıları olan Adem Taşkaya Zafer Partisi'nde siyaset yaşantısına devam ediyor.

Adem Taşkaya Jiyan Tosun olayı nedir?

PKK/PYD/YPG'li teröristlerin kalleş saldırısı sonucu 6 vatandaşımız şehit düşmüş onlarca kişi de yaralandı. Kalleş saldırının ardından sosyal medayda yer alan iddialar ise oldukça fazla konuşuldu.

Adem Taşkaya patlamanın ardından Jiyan Tosun'u hedef göstererek bir paylaşım yapmıştı. Tosun paylaşımın ardından adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuş ve can güvenliği olmadığı için geceyi adliyede geçirmişti. Taşkaya, "Avukatın bilgilerinin telegram gruplarında görüp, alıp paylaştım. Bant yüklenmesi olmadığı için 10-15 dakika paylaşamadım. Paylaştıktan 3 dakika sonra ise sildim" diyerek kendisinin de 'mağdur' olduğunu savunmuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a koruma kararı alındığını da açıkladı.

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