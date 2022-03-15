Adem Dolapçı kimdir? Ayten Kahraman kim? Milyonlarca lira dolandırıcılık iddiası

Adem Dolapçı kimdir? Ayten Kahraman kim? Ayten Kahraman adlı genç öğretmenin dolandırılması basında geniş yer buldu. Adem Dolapçı adındaki şahısla 7 sene önce tanışan Ayten Kahraman'ın hayatı Adem Dolapçı yüzünden kabusa döndü. İddiaya göre genç kadını 5.5 milyon lira dolandıran Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Ayten Kahraman adındaki öğretmen 7 sene önce tanıştığı ve iş insanı olduğunu söylediği Adem Dolapçı taradından dolandırıldı. Genç kadının evini ve arabasını da satmasını sağlayan Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın, dernek yöneticisini 20 milyon, belediye çalışanını ise 500 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Adem Dolapçı kimdir?

Ankara'da kendisini müteahhit ve gazi olarak tanıtıp, öğretmen Ayten Kahraman'ı dolandırdığı iddia edilene Adem Dolapçı hakkında yeni iddialar basında yer bulmaya başladı. Evlenme vaadi ile kandırılan Ayten Kahraman, inandığı Dolapçı'nın borçlarını ödemek için arabasını ve evini sattı. Hatta kredi bile çeken Ayten Kahraman borç bataşına düştü. Hayatı kabusa dönen Ayten Khraman eski nişanlısı Adem Dolapçı hakkında şikayetçi oldu.

Ayten Kahraman kim?

Ayten Kahraman özel bir kolejde drama öğretmeni olarak çalışıyordu. 7 sene önce Adem Dolapçı ile tanışan Ayten Kahraman'ın hayatı bir anda kabusa döndü. Evlenme vaadi ile kandırılan 47 yaşındaki kadın, kendisini inşaat mühendisi olarak tanıtan adamın borçlarını ödemek için arabasını ve evini sattı. Ayten Kahraman'ı 5.5 milyon lira dolandıran Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Ankara Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Uludoğan (50), Dolapçı'nın kendisini 20 milyon lira dolandırdığını, belediyede şoför olarak çalışan Birol Horuzcu ise "Hobi bahçesi yapacağım" diyerek 500 bin lira dolandırıldığını anlattı. .