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TIMETURK / GENEL / Adem Çakıcı kimdir? Adem Çakıcı nereli? Adem Çakıcı Alaattin Çakıcı'nın akrabası mı?

Adem Çakıcı kimdir? Adem Çakıcı nereli? Adem Çakıcı Alaattin Çakıcı'nın akrabası mı?

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, seyir halindeyken başka bir araçtan atıldı. Çakıcı öldü mü? Soruları sosyal medyada dolaşmaya başladı. Adem Çakıcı kimdir?

39 Dakika Önce
2022-02-16 14:28:07
Adem Çakıcı kimdir? Adem Çakıcı nereli? Adem Çakıcı Alaattin Çakıcı'nın akrabası mı?

Ankara Sincan Cezaevi'nden 15 Nisan 2020 tarihinde tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı dün akşam saat 20.30 sıralarında, kendi kullandığı otomobili ile Cevizlibağ'da giderken, başka bir arabadan çapraz ateşe tutuldu. Saldırıdan hafif şekilde yaralanarak kurtuldu. Kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti.

Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi. Yine elde edilen diğer bilgilere göre; Adem Çakıcı'nın, bundan bir süre önce Beşiktaş Fulya'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştığı iddia edildi.

Adem Çakıcı, Alaattin Çakıcı'nın yeğenidir, 32 yaşındadır.

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