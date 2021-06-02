Adem Atmaca kimdir? Atmaca Gayrimenkul kimin? Adem Atmaca nereli kaç yaşında?

Adem Atmaca kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a tartışmalı şekilde arsa satışı iddialarından sonra vatandaşlar Adem Atmaca'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Gündeme gelen Atmaca Şirketler Grubu kimin? Atmaca Gayrimenkul kimin? Adem Atmaca nereli kaç yaşında? İşte Adem Atmaca'nın hayatı ve biyografisi...

Adem Atmaca kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun KİPTAŞ'a tartışmalı şekilde arsa satışı iddialarından sonra vatandaşlar Adem Atmaca'nın kim olduğunu araştırmaya başladı. Gündeme gelen Atmaca Şirketler Grubu kimin? Atmaca Gayrimenkul kimin? Adem Atmaca nereli kaç yaşında? İşte Adem Atmaca'nın hayatı ve biyografisi...

Ekrem İmamoğlu KİPTAŞ'a şaibeli arsa satışı iddiası geldi. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Pazartesi günü, KİPTAŞ yönetim kurulu kararı alıyor. Diyor ki; ‘Ben, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım.' Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor 11 milyon dolara. Cuma günü de KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satıyor. 28 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, ‘Burayı ben alacağım' diye yönetim kurul kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurul kararını alanlar? Onların da kayıtları var." dedi. İmamoğlu'nun bahsettiği şirketi Atmaca Gayrimenkul olduğu öğrenildi. Peki Adem Atmaca kimdir? Atmaca Gayrimenul kimin?

Ahmet Atmaca ise İmamoğlu'nun iddialarını kesin bir dille reddetti. Atmaca açıklamasında "Benim Bahçeşehir'de hepsi yan yana 6 arazim vardı. 3'üne inşaat yapıp sattım. Birini başka birine sattım. 2'sini de KİPTAŞ'a sattım. Yani KİPTAŞ'a 1 değil 2 arazi sattım." dedi.

Adem Atmaca kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun iddiaları sonrası Atmaca Gayrimenul ve Adem Atmaca vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Adem Atmaca kimdir?

Adem Atmaca Ağrı'nın saygın iş adamlarındandır.

Adem Atmaca Hayrettin Atmaca'nın oğludur.

Adem Atmaca, 1981 yılında Ağrı'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde Maliye Bölümünü tamamlayan Adem Atmaca, yüksek lisansını ve doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde Finans Bölümü üzerine yaptı.

Atmaca Gayrimenul kimin? Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı kim?

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'nın hayatı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Aile şirketi olan Atmaca Holding bünyesinde görev alan Adem Atmaca, eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmaya başladı. Çok kısa sürede kendini ispatlayan ve başarılara imza atan Adem Atmaca, elektronik, gayrimenkul ve parekende sektörlerinden kendini ispatladı.

2013 yılında Atmaca Gayrimenkul markasıyla İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olarak gösterilen Bahçeşehir'de konut üretimine başlayan Adem Atmaca, 7 projede 1.592 adet bağımsız bölümün teslimini gerçekleştirirken, 816 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatlarına devam ediyor.

1979 yılından bu yana ülkemizde SUNNY markası ile elektronik sektöründe söz sahibi olan Adem Atmaca şirketin yönetim kurulu başkanlığına devam ediyor. Adem Atmaca, aynı zamanda perakende markası Jumbo'nun da sahibi.

Atmaca Şirketler Grubu hakkında

1979 yılından bu yana ülkemizde SUNNY markası ile elektronik sektöründe söz sahibi olan ve 3. büyük üretici ve ihracatçı konumunda bulunan, her geçen gün büyüyen, yenilikçi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Atmaca Şirketler Grubunun güveniyle, gayrimenkul sektörüne iddialı bir giriş yaptık.

Atmaca Şirketler Grubu olarak şimdiye kadar faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Türkiye'ye katma değer sunduk. Bu hedef doğrultusunda Atmaca Gayrimenkul markamızla inşaat sektörüne giriş yaptık.

2013 yılında Atmaca Gayrimenkul markasıyla İstanbul'un en prestijli semtlerinden biri olarak gösterilen Bahçeşehir'de konut üretimine start verdik.

Yenilikçi mimari anlayışımızla, inşaat sektörüne yeni bir soluk, farklı bir bakış açısı getirdiğimizi düşünüyorum. Şirketimizin bünyesinde şimdiye kadar 7 projede 1.592 adet bağımsız bölümün teslimini gerçekleştirirken, 816 adet bağımsız bölümden oluşan inşaatlarımızın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kalite, güven ve saygıyı temel ilke olarak benimseyerek yola çıktığımız bu sektörde geliştirdiğimiz projelerle insana ve doğa saygılı projeler geliştirmek en başlıca misyonlarımız arasındadır.

Çağdaş ve yenilikçi düşünce yapımızla, hayata geçirdiğimiz her proje, bir önceki projeden daha estetik ve inovatif olmasına özen gösteriyoruz. AR-GE ekibimizle proje geliştirirken, en büyük sosyal paydaşımız olan Atmaca Gayrimenkul ailesine dahil olan ev sahiplerinin yatırımlarını daha da kazançlı bir noktaya çıkarmayı hedefliyoruz.

Sektöre ve geleceğe yön veren Atmaca Gayrimenkul'ün en önemli vizyonu ise çağdaş ve yenilikçi düşünce yapısı ile gerçekleştirdiği her projede topluma kalıcı ve estetik artı değerler katmaktır.

Şimdiye kadar yüzlerce aileye mutlu bir yuva yapmanın haklı gururunu yaşayan Atmaca Gayrimenkul, inşaat sektöründeki yatırımlarına yenilikçi, farklı, geliştirdiği bölgeye değer katan, sektöre yön veren bakış açısıyla projelerine ara vermeden devam edecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.