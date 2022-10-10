Adem Altunsoy kimdir? Adem Altunsoy nereli, kaç yaşında? Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kimin? Platform Turizm'in sahibi ve kime ait olduğu zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Taşımacılık alanında faaliyet gösteren Platform Turizm Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak’ın damadı Adem Altunsoy’un şirketidir. Peki Adem Ultunsyoy kimdir? Adem Altınsoy hayatı ve biyografisi...

Adem Altunsoy kimdir? Adem Altunsoy nereli, kaç yaşında? Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kimin? Platform Turizm'in sahibi ve kime ait olduğu zaman zaman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Taşımacılık alanında faaliyet gösteren Platform Turizm Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketidir. Peki Adem Ultunsyoy kimdir? Adem Altınsoy hayatı ve biyografisi...

Platform Turizm ülkemizin en büyük taşımacılık filolarından birine sahip bir şirkettir. Platform Turizm Taşımacılık Şirketi gıda nahliye ve dağıdım hizmeti, Metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, seyahat acentası işletmeciliği, kültürel amaçlı gezi organizasyonu, kamp organisasyonları, mesir yeri işletmeciliği, bina ve büro temizlik hizmetleri, yardımcı zabıta hizmetleri, teknik ve bür personeli hizmetleri ve güvenlik hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

Adem Altunsoy kimdir?

Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadıdır.

Platform Turizm Taşımacılık şirketinin sahibi olan Adem Altunsoy taşımacılık alanında ülkemizde ve dünyada hizmet veriyor.

Platform Turizm Taşımacılık Adem Altunsoy ile büyük taşımacılık alanında ülkemizde ve yakın coğrafyamızda büyük başarılara imza atmıştır.

Platform Turizm Taşımacılık Şirketi hakkında

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan Platform A.Ş., ilerleyen yıllarda faaliyet kapsamını genişleterek yurt içinde ve dışında büyük başarılara imza atmıştır.

Günümüzde Platform A.Ş., personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri (zabıta, temizlik ve güvenlik) ve mesire yeri işletmeciliği gibi hizmet sektörünün birçok alanında faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve dışında rekabet gücünü artırmak için teknoloji ve bilgi birikimine yatırım yapmaya önem veren Platform A.Ş., profesyonel çalışanları, tam donanımlı altyapısı ve kusursuz iletişim ağıyla çağa ayak uydurmuştur. Hizmette en üstün kalite anlayışını benimseyen firmamız, 2014 itibariyle 189 milyon TL ciro ve 850 çalışan istihdamıyla ülke ekonomisine katkı yapmıştır.