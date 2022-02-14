Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ne zaman başlayacak? Aday Öğretmen Yetiştirme Programını geçemeyenlere ne olur? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik kariyer basamakları da oluşturulmuş oldu. Buna göre sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ortadan kalktı. Öğretmenler bundan sona kariyerlerin aday öğretmen olarak başlayacak. 2022 yılında ve 2023 yılında aday öğretmenlik yetiştirme programının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ne zaman başlayacak? Aday Öğretmen Yetiştirme Programını geçemeyenlere ne olur? Milyonlarca öğretmni ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin hakları ve mesleki tanımları netleşti. Öğremtenlere yeni kanun ile birlikte kariyer imkanı da sağlandı. Buna göre öğretmenler artık adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında ilerleyecek.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ne zaman başlayacak?

Özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, aday öğretmenliğe atanabilmek için 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Millî Eğitim Bakanlığınca ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır. Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu süre içinde, zorunlu hâller dışında aday öğretmenlerin görev yeri değiştirilemez.

Aday öğretmenler, eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Aday öğretmenlerden adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanır.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı geçilemezse ne olur?

Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların, görevine son verilir ve bunlar üç yıl süreyle öğretmenlik mesleğine alınmaz.

Dördüncü fıkranın (ç) bendi kapsamında görevlerine son verilmesi gerekenlerden aday öğretmenliğe başlamadan önce 657 sayılı Kanuna göre memurlukta adaylığı kaldırılarak asıl memurluğa atanmış olanlar, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur unvanlı kadroya atanır.

Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. .