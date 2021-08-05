Adana, Isparta ve Antalya'da ne zaman yağmur yağacak? Yangın bölgelerine yağmur yağacak mı? Yangın bölgelerine yağmur yağacak mı? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması ve nem oranın düşük olması yangınların hızla büyümesine neden oluyor. Yangın bölgeleri için meteorolojiden çok önemli yağmur açıklaması geldi. Peki orman yangını olan yerlerde yağmur ne zaman yağacak?

Adana, Isparta ve Antalya'da ne zaman yağmur yağacak? Yangın bölgelerine yağmur yağacak mı? Yangın bölgelerine yağmur yağacak mı? Türkiye günlerdir orman yangınları ile mücadele ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olması ve nem oranın düşük olması yangınların hızla büyümesine neden oluyor. Yangın bölgeleri için meteorolojiden çok önemli yağmur açıklaması geldi. Peki orman yangını olan yerlerde yağmur ne zaman yağacak?

Yangınların devam ettiği bölgelerle ilgili meteorolojiden flaş tahmin geldi. Yapılan tahminlere göre bölgede yağmur bekleniyor. Yağmurla birlikte orman yangınlarının sönmesi veya güç kaybetmesi de bekleniyor. Peki yangınların devam ettiği Adana, Isparta ve Antalya'da ne zaman yağmur yağacak?

Adana, Isparta ve Antalya'da ne zaman yağmur yağacak?

Haftasonu ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, perşembe ve cuma günü de güneyde yüksek sıcaklık beklendiğini belirterek, "Özellikle önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Ancak cumartesi günü hissedilir derecede azalış ile birlikte yerelde özellikle Antalya ve çevrelerinde sağanak yağış da bekliyoruz. Hafta sonu da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Antalya'da 42 derece bekliyoruz. Cumartesi günü 32 dereceye kadar azalacak. Daha sonra tekrar artıyor; ama en azından yarın ile cumartesi günü arasında 8-10 derecelik farkımız olacak. Sıcaklıkların düşeceğini buna bağlı olarak da rüzgarın dönmesi ile nemin artacağını söyleyebiliriz, beklentimiz bu." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.