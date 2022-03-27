Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)
Adana 'da bugün hava güneşli mi? Adana 'ya ne zaman kar yağacak? Adana 'ya yağmur ne zaman yağacak? Adana 'da hava kaç derece?
2022-03-27 14:01:40
Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Adana'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
27 Mart Paz
Güneşli
16°
3°
28 Mart Pzt
Parçalı bulutlu
18°
5°
29 Mart Sal
Çok bulutlu
18°
8°
30 Mart Çar
Parçalı bulutlu
20°
9°
31 Mart Per
Parçalı bulutlu
21°
9°
1 Nisan Cum
Parçalı bulutlu
24°
12°
2 Nisan Cmt
Parçalı bulutlu
24°
14°
3 Nisan Paz
Bulutlu
26°
12°
4 Nisan Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
24°
11°
5 Nisan Sal
Azalan bulutlar
24°
10°
6 Nisan Çar
Bulutlu
27°
12°
7 Nisan Per
Bulutlu
28°
11°
8 Nisan Cum
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
26°
11°
9 Nisan Cmt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
25°
10°
10 Nisan Paz
Az bulutlu ve güneşli
21°
10°
11 Nisan Pzt
Çok bulutlu sonrası güneş
22°
10°
12 Nisan Sal
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
25°
12°
13 Nisan Çar
Sağanak yağış
21°
12°
14 Nisan Per
Yağmur ihtimali
21°
11°
15 Nisan Cum
Bulutlu
21°
13°
16 Nisan Cmt
Çok Bulutlu
25°
14°
17 Nisan Paz
Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış
22°
12°
18 Nisan Pzt
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
21°
11°
19 Nisan Sal
Bol Güneşli
21°
11°
20 Nisan Çar
Güneşli
23°
11°
21 Nisan Per
Güneşli
25°
12°
22 Nisan Cum
Çok bulutlu sonrası güneş
25°
12°
23 Nisan Cmt
Çoğunlukla güneşli
23°
12°
24 Nisan Paz
Güneşli
28°
14°
25 Nisan Pzt
Çoğunlukla güneşli
26°
14°
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