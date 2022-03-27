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Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)

TIMETURK / GENEL / Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)

Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)

Adana 'da bugün hava güneşli mi? Adana 'ya ne zaman kar yağacak? Adana 'ya yağmur ne zaman yağacak? Adana 'da hava kaç derece?

2 Saat Önce
2022-03-27 14:01:40
Adana hava durumu (27 Mart- 25 Nisan)

Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Adana'da oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

27 Mart Paz

Güneşli

16°

28 Mart Pzt

Parçalı bulutlu

18°

29 Mart Sal

Çok bulutlu

18°

30 Mart Çar

Parçalı bulutlu

20°

31 Mart Per

Parçalı bulutlu

21°

1 Nisan Cum

Parçalı bulutlu

24°

12°

2 Nisan Cmt

Parçalı bulutlu

24°

14°

3 Nisan Paz

Bulutlu

26°

12°

4 Nisan Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

24°

11°

5 Nisan Sal

Azalan bulutlar

24°

10°

6 Nisan Çar

Bulutlu

27°

12°

7 Nisan Per

Bulutlu

28°

11°

8 Nisan Cum

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

26°

11°

9 Nisan Cmt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

25°

10°

10 Nisan Paz

Az bulutlu ve güneşli

21°

10°

11 Nisan Pzt

Çok bulutlu sonrası güneş

22°

10°

12 Nisan Sal

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

25°

12°

13 Nisan Çar

Sağanak yağış

21°

12°

14 Nisan Per

Yağmur ihtimali

21°

11°

15 Nisan Cum

Bulutlu

21°

13°

16 Nisan Cmt

Çok Bulutlu

25°

14°

17 Nisan Paz

Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış

22°

12°

18 Nisan Pzt

Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş

21°

11°

19 Nisan Sal

Bol Güneşli

21°

11°

20 Nisan Çar

Güneşli

23°

11°

21 Nisan Per

Güneşli

25°

12°

22 Nisan Cum

Çok bulutlu sonrası güneş

25°

12°

23 Nisan Cmt

Çoğunlukla güneşli

23°

12°

24 Nisan Paz

Güneşli

28°

14°

25 Nisan Pzt

Çoğunlukla güneşli

26°

14°

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