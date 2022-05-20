Adana Gençlik Şöleni ne zaman saat kaçta? Gençlik Şöleni nerede yapılacak? Gençlik Şöleni'ne kimler katılacak? On binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Adana Gençlik Şöleni programının detaylar belli oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenleyeceği şölen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Adana Gençlik Şöleni kapsamında çeşitli konserler ve etkinlikler de düzenlenecek. Şölenin ne zaman hangi gün başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Adana Gençlik Şöleni ne zaman saat kaçta? Gençlik Şöleni nerede yapılacak? Gençlik Şöleni'ne kimler katılacak? On binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Adana Gençlik Şöleni programının detaylar belli oldu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenleyeceği şölen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Adana Gençlik Şöleni kapsamında çeşitli konserler ve etkinlikler de düzenlenecek. Şölenin ne zaman hangi gün başlayacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı "Adana Gençlik Şöleni" programıyla ilgili bilgi verdi. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından bu yıl Adana'da düzenleyeceği şölen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin 81 ilinden gelecek 110 bini aşkın genç bu şölende buluşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek şölende Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelecek gençlere hitap edecek.

Adana Gençlik Şöleni ne zaman saat kaçta?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, 21 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da gençlerle bir araya geleceğini söyledi. İnan, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla bu geleneğe yeniden başladıklarını, bu kapsamda 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teveccühleriyle "Adana Gençlik Şöleni" programını yapacaklarını dile getirdi.

Adana'da son zamanlardaki en kapsamlı gençlik etkinliğini gerçekleştirmek için 1,5 ay önce hazırlıklara başladıklarını belirten İnan, "İnşallah cumartesi günü Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları, Adana'nın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacaklar." diye konuştu.

Adana Bir Gençlik Şöleni'nde kimin konserleri olacak?

Adana Gençlik Şöleni'ne on binlerce kişinin katılması bekleniyor. ‘Bir Gençlik Şöleni' etkinliğinde sanatçılar Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Erdem Kınay ve Uğur Işılak da sahne alacak.

'Bir Gençlik Şöleni'na davet

YÜREĞİR Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adanalıları 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı 'Bir Gençlik Şöleni' programına davet etti. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adanalı gençleri ve tüm Adanalıları 21 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Yeni Adana Stadyumu'nda saat 17.00'da düzenlenecek olan 'Bir Gençlik Şöleni' etkinliğine davet etti. Başkan Kocaispir, “Cumhurbaşkanımızı Adana'mızda ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Cumartesi günü 81 ilimizden tüm ilçe, il, üniversite, lise teşkilatlarımız, AK Gençlik'in tüm teşkilat mensupları ile birlikte Adana'mızın ev sahipliğinde muhteşem bir şölene imza atacağız. Gençlerimizi, Adanalı hemşehrilerimizi Cumhurbaşkanımızla buluşmaya, bu büyük şölende coşkumuza, sevincimize, heyecanımıza ortak olmaya bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.