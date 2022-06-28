Adana'da petrol mü bulundu? Adana'nın hangi ilçesinde petrol bulundu? Adana'da petrol nereden çıktı? Adana'da petrol var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ülkemizin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında Adana'da yüksek kaliteli maddi değeri olan petrol bulunduğu açıklandı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bölge halkı Adana'da petrolün nerede, hangi ilçe ve mahallede bulunduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Adana'da petrol mü bulundu? Adana'nın hangi ilçesinde petrol bulundu? Adana'da petrol nereden çıktı? Adana'da petrol var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ülkemizin petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında Adana'da yüksek kaliteli maddi değeri olan petrol bulunduğu açıklandı. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bölge halkı Adana'da petrolün nerede, hangi ilçe ve mahallede bulunduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklaması ile milyonlarca kişiyi sevindirdi. Memur zamlarından, asgari ücret zamlarına kadar çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan bir de Adana ile ilgili petrol müjdesi verdi.

Adana'da petrol mü bulundu?

Erdoğan Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Yerin altında ve üstünde ne varsa, azlığına çokluğuna bakmadan milletimizin emrine vermek istiyoruz. Nitekim bu gayretlerimiz neticesinde son 5 yılda ülkemizin yurt içi petrol üretimini günlük 37 bin varilden 60 bin varile yükseltmeyi başardık. Bu çerçevede son dönemde Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Birisi 425 metre, diğeri 358 metre derinlikte elde ettiğimiz ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 yeni kuyu daha açarak toplam 10 kuyuda üretime geçecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Adana'nın hangi ilçesinde petrol bulundu?

Daha önce Adana'da önemli petrol arama tarama çalışmaları yapılmıştı. Petrol Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulundu. 1998 Ceyhan Depremi'nden sonra ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde yer altı suyuna petrol karıştı. O dönem yapılan kuyu çalışmaları sonuçsuz kaldı. 2 yıldır bölgede petrol arayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bin 350 metrede petrol buldu. Çukurova 1 ve Çukurova 2 isimli araştırma sahasına açılan kuyulardan petrol çıkaran ve günlük 2-3 tanker sevkiyatı yapan TPAO'nun, mahallede 12 yeni kuyu açacağı öğrenildi. Kuyular için yeni yollar açıldığı ve Mud Pit havuzunun da kurulduğu görüldü.

Adana'da petrol nereden çıktı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir gazeteye verdiği röportajında "Adana'daki petrol keşfini yakında ilan edeceğiz” diyerek petrol keşfini bildirdi. Çıkarılan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenildi. TPAO'nun petrol çıkardığı tarlanın sahibi Orhan Buhur, sevinç yaşadıklarını söyledi. Buhur, "Petrol ilk olarak 1998 yılında bulundu. 2014 yılında özel şirket geldi, kuyudaki petrol sulu olduğu için iflas etti. Ondan sonra 2021 yılında TPAO geldi aynı kuyuda çalışma yaptılar ve petrolü çıkarmaya başladılar. Şu an üretim devam ediyor. Yolumuzu yaptılar. Kamulaştırma yaparak paramızı ödediler. Petrol çıktığından dolayı memnunuz, sahada canlanma, oldu yollar yapıldı, her şey düzeldi. Başka tarlalara da yeni kuyular açılacak. Devletimizden vatandaşı memnun edecek para vermesini ve bürokratik sürecin hızlı ilerlemesini rica ediyoruz ki sevinç yaşanırken mağduriyet yaşanmasın” dedi.