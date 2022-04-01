DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erkan Mumcu: Siyaset kadro ve program işidir
Doğalgaz mesken abonelerine ne kadar zam geldi? Doğalgaza ne kadarlık zam geldi?
'Savaş Kırım meselesini yeniden dünya gündemine getirdi'
Zeytinburnu iftar çadırı nerede? 2022 Zeytinburnu sokak iftarı hangi mahallede? Zeytinburnu Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu?
İnsan kanında plastik görülmesi ne anlama geliyor?
Doğalgaza zam! Son Dakika: Doğalgaza ne kadar zam geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam geldi?
2022 Güngören iftar çadırı nerede? Güngören Ramazan iftar çadırı kuruldu mu? 2022 Güngören ücretsiz iftar nerede verilecek?
Ejder Yalçın, 1000'inci ihracata hazırlanıyor
İnternet zammı 1 Haziran'a ertelendi
Eyüp'te iftar çadırı nerede kuruldu? 2022 Eyüpsultan Ramazan çadırı kuruldu mu? Eyüp iftar çadırı hangi mahallede nerede yemek veriyor?
Rusya'dan, Baykar İHA'ları hakkında paylaşım
Instagram’da mesajlaşmak artık daha kolay
Bu sene ramazan davulcusu olacak mı? 2022'da ramazan davulcuları sahurda çalışacak mı?
Akşener’in hamlesi siyaset kulislerini hareketlendirdi
Benzine indirim yapıldı mı? 1 Nisan'da benzine indirim mi geldi? Benzin indirimi hangi gün geçerli? 2 Nisan Cumartesi benzin indirim |

TIMETURK / GENEL / Adana'da korkutan deprem

Adana'da korkutan deprem

Saat 08.34'te merkez üssü Adana'nın Karaisali ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 Saat Önce
2022-04-01 10:06:34
Adana'da korkutan deprem

AFAD verilerine göre saat 08.34'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş