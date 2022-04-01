Adana'da korkutan deprem

Saat 08.34'te merkez üssü Adana'nın Karaisali ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 08.34'de Adana'nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. .