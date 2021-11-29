AFAD'dan yapılan son duyuruya göre Adana'da deperm meydana geldi. Deprem ile sarsılmaya alışkın olmayan kentte yaşanan sarsıntı paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hissedenler Adana'da deprem mi oldu? Adana'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Deprem nerede, hangi ilçede oldu? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. AFAD'dan Adana'daki depreme ilişkin açıklama geldi...

AFAD'dan yapılan son duyuruya göre Adana'da deperm meydana geldi. Deprem ile sarsılmaya alışkın olmayan kentte yaşanan sarsıntı paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hissedenler Adana'da deprem mi oldu? Adana'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç? Deprem nerede, hangi ilçede oldu? gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştı. AFAD'dan Adana'daki depreme ilişkin açıklama geldi...

Deprem kuşağında ye alan ülkemizde neredeyse he gün onlarca sarsıntı meydaba geliyor. Bu kez deprem Adana'da meydana geldi. Adana'da sarsıntıya yakalananlar Adana'da deprem mi oldu? sorusunu sormaya başladı.

Adana'da depremin şiddeti, büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana'da 29 Kasım'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.

Deprem nerede, hangi ilçede oldu?

AFAD depremin merkez üssünü Adana'nın Kozan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 02.04'te meydana geldi.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yeryüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da deprem gerçekleşebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.