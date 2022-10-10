Adana'da cenaze aracında 144 kilo uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik ülkenin her yerinde operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TAG otoyolu İncirlik park alanında şüphelenerek durdurduğu İBB cenaze nakil aracında toplamda 144 kilo 550 gram esrar bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik ülkenin her yerinde operasyonlar kesintisiz devam ediyor. Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TAG otoyolu İncirlik park alanında şüphelenerek durdurduğu İBB cenaze nakil aracında toplamda 144 kilo 550 gram esrar bulundu.

Sabah'ın iddiasına göre; Adana'dan gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İBB'ye ait olduğu iddia edilen bir cenaze nakil aracında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İBB aracında kilolarca uyuşturucu çıktı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı.

İBB cenaze aracı uyuşturucu olayı nedir?

Yapılan aramada 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.