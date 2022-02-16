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TIMETURK / GENEL / Adana'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 EYP bulundu

Adana'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 EYP bulundu

Adana'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

1 Saat Önce
2022-02-16 08:59:58
Adana'da bir otomobilin altına bırakılmış 3 EYP bulundu

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü nedeniyle kentte devriyelerini artıran Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaldırım üzerine park edilen bir otomobili fark ederek, Otomobil çevresinde inceleme yaptı. İncelemede sonucu otomobilin altına bırakılmış 3 adet EYP ile kar maskesi bulundu.

Olay yerinde yapılan delil toplama çalışmasının ardından, ele geçirilen EYP'ler ve kar maskesi, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. .

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