Adana’da hava durumu nasıl olacak? Adana’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Adana'nın Aralık ve Ocak ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Kış mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Adana'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle kış mevsimiyle ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Adana'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Adana hava durumu..

Adana 30 günlük hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2021 Pazar)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Adana'da hava sıcaklığı maksimum 16 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 11 derece olarak ölçülmüştür. Adana'da 25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2021 Pazar tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 8 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 1 derece olarak ölçülmüştür. 9 Ocak Cumartesi ile 18 Ocak Salı tarihlerinde Adana'da sağanak yağış görülse de genel olarak bol bulutlu ve yer yer açık bir havanın hakim olduğu söylenebilir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 12-16 derece arasında olacaktır.

25 Aralık 2021 Cumartesi Adana hava durumu

25 Aralık 2021 Cumartesi günü Adana'da 12 derece bol bulutlu bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: D 9 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %32

Çiy Noktası: -2 C

Bulut Oranı: %76

Basınç: 1024 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.