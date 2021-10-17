Adana hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Adana’nın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Son bahar mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Adana’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Adana’da hava durumu nasıl olacak? Adana’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Adana'nın Ekim ve Kasım ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Son bahar mevsimiyle birlikte hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Adana'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Adana'da hava durumu nasıl olacak? Adana'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Adana'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Adana'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle son bahar mevsimiyle ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Adana'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Adana hava durumu..

Adana 30 günlük hava durumu (17 Ekim 2021 Pazar ve 15 Kasım 2021 Pazartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Adana'da hava sıcaklığı maksimum 30 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülmüştür. Adana'da 17 Ekim 2021 Pazar ve 15 Kasım 2021 Pazartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür. 17 Ekim Pazar, 18 Ekim Pazartesi ve 6 Kasım Cumartesi tarihlerinde Adana'da sağanak yağış görülse de genel olarak güneşli ve açık bir havanın hakim olduğu söylenebilir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 27-25 derece arasında olacaktır.

17 Ekim Pazar Adana hava durumu

21 Eylül 2021 Salı günü Adana'da 29 derece kısmen güneşli ve yer yer sağanak yağışlı bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: GGB 22 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %32

Çiy Noktası: 11 C

Bulut Oranı: %35

Basınç: ↑ 1011 mbar

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