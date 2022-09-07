Adana 1 Haftalık Hava Durumu Nedir? Adana’da Bugün Hava Nasıl?
Adana’da bugün hava nasıl? Adana hafta sonu hava durumu nedir? Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinin Çukurova Bölgesinde yer alan illerinden Adana ili 15 günlük hava durumuna değineceğiz. İşte detaylar.
2022-09-07 17:55:40
Adana Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
22°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
21°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
21°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
22°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
22°
|
12 Eyl Pzt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
22°
|
13 Eyl Sal
|
Bulutlu ve yağmurlu
|
Yağış Oranı 13
|
31°
|
21°
Adana Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
7 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
22°
|
8 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
36°
|
21°
|
9 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
21°
|
10 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
38°
|
22°
|
11 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
22°
|
12 Eyl Pzt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
22°
|
13 Eyl Sal
|
Bulutlu ve yağmurlu
|
Yağış Oranı 13
|
31°
|
21°
|
14 Eyl Çar
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 1
|
31°
|
20°
|
15 Eyl Per
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
20°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
20°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
33°
|
20°
|
18 Eyl Paz
|
Zaman zaman yağmur
|
Yağış Oranı 60
|
33°
|
21°
|
19 Eyl Pzt
|
Bulutlar arasında görünen güneş
|
Yağış Oranı 40
|
33°
|
20°
|
20 Eyl Sal
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 20
|
34°
|
23°
|
21 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
31°
|
20°
YORUMLAR (0)