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Adana 1 Haftalık Hava Durumu Nedir? Adana’da Bugün Hava Nasıl?

Adana’da bugün hava nasıl? Adana hafta sonu hava durumu nedir? Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinin Çukurova Bölgesinde yer alan illerinden Adana ili 15 günlük hava durumuna değineceğiz. İşte detaylar.

14 Dakika Önce
2022-09-07 17:55:40
Adana 1 Haftalık Hava Durumu Nedir? Adana’da Bugün Hava Nasıl?

Adana Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

21°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

21°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

22°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

22°

12 Eyl Pzt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

34°

22°

13 Eyl Sal

Bulutlu ve yağmurlu

Yağış Oranı 13

31°

21°

Adana Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

7 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

22°

8 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 0

36°

21°

9 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

21°

10 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

38°

22°

11 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

22°

12 Eyl Pzt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

34°

22°

13 Eyl Sal

Bulutlu ve yağmurlu

Yağış Oranı 13

31°

21°

14 Eyl Çar

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 1

31°

20°

15 Eyl Per

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

20°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

20°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

33°

20°

18 Eyl Paz

Zaman zaman yağmur

Yağış Oranı 60

33°

21°

19 Eyl Pzt

Bulutlar arasında görünen güneş

Yağış Oranı 40

33°

20°

20 Eyl Sal

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 20

34°

23°

21 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 5

31°

20°

.

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