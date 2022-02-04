Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2022 | 12 bin 933 personel hangi branşlarda ve bölümler atanacak? Atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirecek açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesine atanmak isteyen binlerce kişi de atamaların hangi branşta ve hangi bölümlerden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı branş dağılımı ne zaman belli olur?

Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 | 12 bin 933 personel hangi branşlarda ve bölümler atanacak? Atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirecek açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12 bin 933 personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı bünyesine atanmak isteyen binlerce kişi de atamaların hangi branşta ve hangi bölümlerden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı branş dağılımı ne zaman belli olur?

Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılında alım yapmasını bekliyordu. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan binlerce kişiyi sevindirecek açıklama geldi. Bozdağ açıklamasında 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı. Atanmayı bekleyen binlerce kişi 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? 12 bin 933 personel hangi branşlarda ve bölümlerden atanacak? gibi soruları sormaya başladı.

Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2022

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak?

2022 yılında ypılcak personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlaycağı merak konusu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanlığı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, adalet ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlık.

Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak. kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek.

Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklifte bulunmak.

Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatla Adalet Bakanına verilen yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak.

Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek.

Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve mevzuat hazırlıklarını yapmak ve görüş bildirmek.

Bakanlıklarca hazırlanan mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca infaz işlerini düzenlemek.

İcra ve iflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas iş ve işlemlerini yürütmek.

Görev alanıyla ilgili olarak uygulamayı takip etmek ve ortaya çıkan sorunların nedenlerini araştırarak çözüm önerileri geliştirmek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek, bu nitelikteki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.

Görev alanıyla ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. .