Adalet Bakanlığı icra müdürü-yardımcısı alımı başvurusu | Başvurular ne zaman? İcra müdürü, yardımcısı başvurusu başladı mı? Adalet Bakanlığı bünyesine 500 yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımlarına ilişkin süreci yakından takip edenler başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

Adalet Bakanlığı 500 yeni personel alımı | Adalet Bakanlığı'na 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler başvuruların ve alımların ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Adalet Bakanlığı icra müdürü-yardımcısı alımı başvurusu başladı mı? Başvurular ne zaman? İcra müdürü, yardımcısı başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak? soruları sıkça sorulur oldu.

Adalet Bakanlığı icra müdürü-yardımcısı alımı başvurusu

Adalet Bakanlığı 500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacağını duyurdu. Bakanlığın, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar bölümünde yayımlanan duyurusuna göre, 5-9'uncu dereceli kadrolara yapılacak alımlar, açıktan ve naklen olacak. Sınava başvurular, 10-16 Kasım'da elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden alınacak. Geç başvuru günü ise 24 Kasım olarak belirlendi.

Adalet Bakanlığı icra müdürü-yardımcısı sınavı ne zaman?

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak Adayların, icra müdür ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 3'üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekecek. Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Mülakata kaç kişi katılacak?

Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden genel başarı puanı en az 70 olmak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere 1000 aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak. .