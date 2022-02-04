Adalet Bakanlığı atama 2022 | Personel alımı hangi branş ve bölümlerden olacak? Adalet Bakanlığı hangi alanlarda atama yapacak?

Adalet Bakanlığı atama 2022 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Bozdağ 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandalar 'Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branş ve bölümlerden olacak? Adalet Bakanlığı hangi alanlarda atama yapacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamalara göre Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 atama yapılacak. Atamalara ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Adalet Bakanlığı atama 2022 | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ atama bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Bozdağ 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandalar "Adalet Bakanlığı personel alımı hangi branş ve bölümlerden olacak? Adalet Bakanlığı hangi alanlarda atama yapacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamalara göre Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 atama yapılacak. Atamalara ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Binlerce kişi Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılında alım yapmasını bekliyordu. Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan binlerce kişiyi sevindirecek açıklama geldi. Bozdağ açıklamasında 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını açıkladı. Atanmayı bekleyen binlerce kişi 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? 12 bin 933 personel hangi branşlarda ve bölümlerden atanacak? gibi soruları sormaya başladı.

Adalet Bakanlığı atama 2022

Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

2022 Adalet Bakanlığı Personel alımı hangi branş ve bölümlerden olacak?

2022 yılında ypılcak personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlaycağı merak konusu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerine yer verdi.

Toplam 12. 933 personel alınacak

Adalet Bakanı Bozdağ sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

Alınacak personelin birimlere göre dağılımı:

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