Adalar'da akülü araçlar ne zaman toplanacak? Adalar'da akülü araçlar ne zaman yasaklanıyor? İstanbul Adalar'da yaşayan vatandaşları etkileyen çok kritik bir karar hayata geçmek üzere. Daha önce atlı faytonların kullanımının yasaklandığı Adalar'da şimdi de elektrikli (akülü) araçların kullanımına yasak getiriliyor. İBB akülü araç sahiplerinden araçlarını ada dışına çıkarmalarını istedi. Ada sakinleri de akülü araçların ne zaman toplatılacağını akülü araç yasağının ne zaman başlayacağını sorguluyor.

Adalar'da akülü araçlar ne zaman toplanacak? Adalar'da akülü araçlar ne zaman yasaklanıyor? İstanbul Adalar'da yaşayan vatandaşları etkileyen çok kritik bir karar hayata geçmek üzere. Daha önce atlı faytonların kullanımının yasaklandığı Adalar'da şimdi de elektrikli (akülü) araçların kullanımına yasak getiriliyor. İBB akülü araç sahiplerinden araçlarını ada dışına çıkarmalarını istedi. Ada sakinleri de akülü araçların ne zaman toplatılacağını akülü araç yasağının ne zaman başlayacağını sorguluyor.

İstanbul Adalar'da ada sakinlerinin yakından ilgilendiren bir karara imza atıldı. İBB Adalar'da kazaların önüne geçilmesi ve yaşamın daha sakin olması amacıyla Adalar'da akülü araç kullanımını yasaklama kararı aldı. Akülü aracı olan ada sakinleri akülü araçların ne zaman yasaklanacağını merak ediyor.

Adalar'da akülü araçlar ne zaman yasaklanıyor?

İstanbul Adalar'da 5 Ekim'den sonra akülü araç kullanmak yasak. Faytonların kaldırılması ile birlikte Adalar'da akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'dan akülü araçların kaldırılması kararı aldı.

Adalar'da akülü araçlar ne zaman toplanacak?

5 Ekim'den sonra akülü araçların Adalar'dan toplatılacağı da gelen bilgiler arasında. İBB Adalar'da astığı afişlerle akülü araç yasağına dair vatandaşı bilgilendiriyor.

Akülü araç yasağı tartışmalara neden oldu

Adalar'da akülü araçların kaldırılması konusu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı ada sakini akülü araçların akldırılmasını desteklerken bazı ada sakinleri de akülü araçların ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.