Acun Ilıcalı ve hemşire Çağla Altunkaya iş başvurusunda tanışmış

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile 2 yıldır birlikte olduğu hemşire Ayça Çağla Altunkaya'nın bilinmeyen tanışma hikâyesi ortaya çıktı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın aşk hayatı oldukça merak ediliyor. 2 yıldır kendinden 23 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan çiftin nasıl tanıştığı bilinmiyordu. İddialara göre çifti buluşturan Survivor yarışması oldu. Ilıcalı ile hemşire Ayça Çağla Altunkaya'nın, Survivor yarışması için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi başvurularında tanıştığı öğrenildi

Ilıcalı, uzun yıllar aşk yaşadığı ve 1 yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile ilişkiye başlamıştı. Zaman zaman çiftin ayrıldığı iddia edilse de ikili paylaşımları ile mutlu bir beraberlik yaşadıklarını kanıtlıyor.