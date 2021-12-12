Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı
Yıldız isimlerle dolu Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler yer aldı.
2021-12-12 12:48:32
Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor All Star 2022' kadrosunu açıkladı.
Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.
Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Adem ve Atakan başta olmak üzere Sema, Birsen, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım'ın yer aldığı ünlüler kadrosu hayli dikkat çekti.
Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.
İşte Survivor 2022 All Star...
Sema Aydemir - Birsen Tokgöz
Merve Aydın - Nagihan Karadere
Aycan Yanaç - Elif Gören
Batuhan Karacakaya
Sercan Yıldırım - Barış Murat Yağcı
Furkan Kızılay - Mert Öcal
Adem Kılıçcı - Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan)
Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde ise şu isimler yer alıyor;
Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı
Gökhan Keser - Ogeday Girişken
Anıl Berk Baki - Hikmet Tuğsuz
Ardahan Uzkanbaş - Berkan Karabulut
Yasin Obuz
Gizem Kerimoğlu- Berna Keklikler
Sude Burcu -Seda Aydemir
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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