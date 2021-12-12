Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı

Yıldız isimlerle dolu Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler yer aldı.

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor All Star 2022' kadrosunu açıkladı.

Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.

Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Adem ve Atakan başta olmak üzere Sema, Birsen, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım'ın yer aldığı ünlüler kadrosu hayli dikkat çekti.

Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.

İşte Survivor 2022 All Star...

Sema Aydemir - Birsen Tokgöz

Merve Aydın - Nagihan Karadere

Aycan Yanaç - Elif Gören

Batuhan Karacakaya

Sercan Yıldırım - Barış Murat Yağcı

Furkan Kızılay - Mert Öcal

Adem Kılıçcı - Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan)

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde ise şu isimler yer alıyor;

Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı

Gökhan Keser - Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki - Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş - Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu- Berna Keklikler

Sude Burcu -Seda Aydemir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.