DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kurum: Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden imar ettik, inşa ettik!
Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Artuk Bey'in damadının mezar yeri belirlendi
Kassanov: Bizi savaş bölgelerinden Türkiye kurtardı
Elon Musk’ın yeni saç modeli tesla hisselerinde düşüşe neden oldu
Elon Musk’ın öğrencilik zamanında not verdiği kağıt, açık artırmada satıldı
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Asgari ücret 5 bin lira olur mu?
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçını HD olarak canlı izle!
Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı
'The Ever Given' tekrar Süveyş Kanalı’nda
Oda TV'de sürpriz ayrılık
2022 asgari ücreti ne kadar oldu? Asgari ücret net-brüt kaç TL?
İsrail ile BAE arasında bir ilk! Bennett ziyaret edecek
Niğde Anadolu FK yönetimi Çorum FK maçının yayınlanmasına izin vermedi!

TIMETURK / GENEL / Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı

Yıldız isimlerle dolu Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı. Eski yarışmacıların yeniden kıyasıya mücadele edeceği sezonun kadrosunda ise birbirinden iddialı isimler yer aldı.

3 Saat Önce
2021-12-12 12:48:32
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu açıkladı

Acun Ilıcalı, merakla beklenen 'Survivor All Star 2022' kadrosunu açıkladı.

Bu sezon All Star formatıyla ünlüler ve gönüllüler mücadelesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022'de önceki sezonlarda ter döken ve yarıştıkları döneme damga vuran eski yarışmacılar yer alacak.

Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarından Adem ve Atakan başta olmak üzere Sema, Birsen, Barış Murat Yağcı ve Sercan Yıldırım'ın yer aldığı ünlüler kadrosu hayli dikkat çekti.

Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.

İşte Survivor 2022 All Star...

79760593761b5c0fca6609

Sema Aydemir - Birsen Tokgöz

6205359345961b5c0fcaa920

 

Merve Aydın - Nagihan Karadere

542700102561b5c10307ba1

 

Aycan Yanaç - Elif Gören

480092812061b5c102c39a7

 

Batuhan Karacakaya

356816718761b5c10935ee9

Sercan Yıldırım - Barış Murat Yağcı

262012250261b5c10a0cb1d

Furkan Kızılay - Mert Öcal

142538434461b5c10d6927f

Adem Kılıçcı - Çağan Atakan Arslan (Avatar Atakan)

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde ise şu isimler yer alıyor;

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_4378_m

Evrim Keklik - Nisa Bölükbaşı

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_9652_m

Gökhan Keser - Ogeday Girişken

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_4910_m

Anıl Berk Baki - Hikmet Tuğsuz

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_1467_m

Ardahan Uzkanbaş - Berkan Karabulut

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_8481_m

Yasin Obuz

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_3544_m

Gizem Kerimoğlu- Berna Keklikler

acun-ilicali-survivor-all-star-in-merakla-14593170_8201_m

Sude Burcu -Seda Aydemir

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş