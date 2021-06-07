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Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya cevap: Gülüp geçiyorum

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, oyuncu Erkan Petekkaya'nın 'Kanalınızda olmaktan utanıyorum' şeklindeki tepkisine 'Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara' yanıtını verdi.

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Google News - Timeturk
07.06.2021 10:25:47
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya cevap: Gülüp geçiyorum

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesi nedeniyle kendisini "Kanalınızda olmaktan utanıyorum" diye eleştiren Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya'ya cevap verdi.

Survivor'ın son bölümündeki ada konseyinde Ilıcalı, yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in aileleriyle ilgili konuştu. Ilıcalı yaşanan olaylarla ilgili yorum yaparken, Petekkaya meselesine de girdi.

Ilıcalı, Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter üzerinden tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu, iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti. Gülüp geçiyorum ben bunlara" yorumunu yaptı.

Kerimcan Durmaz: Şiddetle kınıyorum

Kerimcan Durmaz ise Petekkaya'ya gösterdiği tepkisinde "Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadesini kullandı.

Durmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum. Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.
Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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