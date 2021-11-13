Açlık otu yağ yakmayı sağlıyor

Kilo vermek istiyor ve bitki çaylarından destek alıyorsanız sizi açlık otuyla tanıştırmak istiyoruz. Açlık otu çok eski zamanlardan beri doğal bir müshil olarak biliniyor ve kilo vermek isteyenlerin yardımına koşuyor. Gelin açlık otunu daha yakından tanıyalım...



Açlık otunun kökeni Afrika'ya kadar uzanır. Deve gözü otu, erkek sinameki gibi isimlerle de tanınan bu ot insan sağlığına faydaları nedeniyle yüzlerce yıl boyunca tedavi amacıyla kullanılmıştır. Açlık otu sinameki bitkisine de benzerliğiyle dikkat çekmektedir.

Açlık otu adından da anlaşılacağı üzere kilo vermeye katkı sağlıyor. Doğal bir müshil olarak tanınan bu bitkiye gelin daha yakından bakalım...

Açlık otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Açlık otu doğal bir müshildir. Bu sayede kabızlık sorununun ortadan kalkmasını sağlar.

Vücudun yağ yakmasına yardımcı olarak kilo vermeye katkıda bulunur.

Tokluk hissi vererek fazla ve gereksiz yemek yemenin önüne geçer.

Ölçülü bir şekilde tüketilirse sindirim ve boşaltım sistemine fayda sağlar. Hazımsızlık ve gaz sancılarını ortadan kaldırır.

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı sağlar.

Bağırsak florasını sağlığına kavuşturarak vücudumuza olumlu katkılarda bulunur.

Tansiyonu düzenler.

Açlık otu nasıl kullanılmalıdır?

Açlık otunun faydalarından yararlanmak için onun çayını demleyerek tüketebilirsiniz. Fakat açlık otunu kahvenin içine katarak içenler de vardır.

Açlık otu çayı nasıl hazırlanır?

Açlık otu çayı hazırlamak için bir su bardağı içme suyuna ve on adet açlık otuna ihtiyacınız olacak. Bir su bardağı içme suyunu kaynatın. Daha sonra bardağa boşaltın ve içerisine açlık otlarını ekleyip altı dakika kadar demlenmesini sağlayın. Daha sonra süzüp tüketin.

Açlık otu çayı tüketirken nelere dikkat etmek gerekir?

Zayıflamak amacıyla açlık otu çayı tüketiyorsanız günde sadece bir fincan içmeniz gerekir. Ayrıca bu çayı 1 hafta boyunca her gün içtikten sonra en az 1 hafta boyunca içmemeniz gerekir. Aksi takdirde bağırsaklarınız tembelleşebilir ya da sürekli olarak ishal olabilirsiniz.

Açlık otunu tansiyon problemi olan insanlar başta olmak üzere kronik, ciddi bir hastalığı olanların, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınların ve çocukların da tüketmesi tavsiye edilmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.