Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var?

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var? soruları trafikte kalan sürücüler tarafından sorulmaya başlandı. TEM'de 15 Nisan'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde yoğun trafik oluştu. Trafik akışının ilerleyen dakikalarda normale dönmesi bekleniyor.

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var? soruları trafikte kalan sürücüler tarafından sorulmaya başlandı. TEM'de 15 Nisan'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde yoğun trafik oluştu. Trafik akışının ilerleyen dakikalarda normale dönmesi bekleniyor. Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde trafik kazası yaşandı. Kazaya 9 araç karıştı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere kaza, tahta yüklü tırın kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. TEM'de kazada kaç kişi yaralandı? Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. .