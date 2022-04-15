DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu
Noterler hafta sonları açık mı?
Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?
Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?
Moody's'ten Ruble/Dolar açıklaması
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
EGM'den 'maaş promosyon' açıklaması
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye Ramazan yardımı
Mahkum Cemre öldü mü, diziden neden ayrıldı? Seray Kaya kimdir?
Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?
Bebek için fitre verilir mi? Bebeğe ve çocuklar için fitre gerekir mi? Fitre akrabaya, amca, dayı, hala ve teyzeye verilir mi?
Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Motorine zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var?

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var?

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var? soruları trafikte kalan sürücüler tarafından sorulmaya başlandı. TEM'de 15 Nisan'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde yoğun trafik oluştu. Trafik akışının ilerleyen dakikalarda normale dönmesi bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-04-15 16:02:16
Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var?

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı? TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun? 15 Nisan TEM'de kaza mı var? soruları trafikte kalan sürücüler tarafından sorulmaya başlandı. TEM'de 15 Nisan'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara yönünde yoğun trafik oluştu. Trafik akışının ilerleyen dakikalarda normale dönmesi bekleniyor.

Acılar TEM Mahmutbey gişeleri istikameti neden tıkalı?

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde trafik kazası yaşandı. Kazaya 9 araç karıştı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TEM'de Esenyurt Ankara yönü neden trafik yoğun?

Tem Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere kaza, tahta yüklü tırın kontrolden çıkıp diğer araçlara çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

TEM'de kazada kaç kişi yaralandı?

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş